﻿Liedermacher Stephan Krawczyk übergibt seine Schätze

Leipzig. Der Umzugskarton sieht eher unscheinbar aus. Doch die Fotos, die dann ans Licht kommen, sind ein wahrer Schatz: Der Liedermacher, Schriftsteller und DDR-Oppositionelle Stephan Krawczyk hat dem Archiv Bürgerbewegung Leipzig am Montag im Haus der Demokratie in der Bernhard-Göring-Straße seinen Vorlass übergeben, in dem sich wichtige Dokumente wie die erste Zulassung als Sänger, Zeitungskritiken und Auszeichnungen wie der Preis der Lutherstädte „Das unerschrockene Wort“ oder der Bettina-von-Armin-Literaturpreis befinden. Sogar das Bundesverdienstkreuz, das ihm 2009 im Schloss Bellevue verliehen wurde, ist dabei. „Leipzig ist der Ort, an dem die Friedliche Revolution zu einer Gewalt wurde. Das Bürgerarchiv ist deshalb für meine Sammlung der richtige Platz“, sagte der 66-Jährige, der in Berlin und auf Mallorca lebt. Er trenne sich davon, damit sie der Forschung und der Jugend zugänglich gemacht werden könne. „Das ist besser, als wenn sie daheim in Regalen liegt“, sagte der Vater dreier erwachsener Kinder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Preis der Lutherstädte „Das unerschrockene Wort“ ging 2005 an Stephan Krawczyk. © Quelle: André Kempner

Selbst Brecht klingt „wie ein Staatsfeind“

Krawczyk, der an der Hochschule in Weimar Konzertgitarre studierte, blickt auf ein bewegtes Leben. Bis 1983 war er Mitglied der Folkgruppe Liedehrlich, mit der er eine Amiga-Langspielplatte produzierte. Nach seinem Umzug nach Berlin freundete er sich mit der Regisseurin Freya Klier an. Seine Texte wurden zusehends kritischer, er trat aus der SED aus, was im Prinzip einem Berufsverbot gleichkam. Ende der 1980er-Jahre wurde Krawczyk zu einer bedeutenden Person der Opposition in der DDR. Er konnte nur noch in Kirchen auftreten. Ein Fotoalbum mit Bildern, wie er und andere Künstler vor der Stasi-Überwachung aufs Land nach Mecklenburg „abtauchen“, zeigt intime Einblicke. Am 17. Januar 1988 nutzten Krawczyk und Gleichgesinnte den alljährlichen Demonstrationszug für die verordnete Liebknecht- und Luxemburg-Ehrung in Berlin, um mit dem Luxemburg-Zitat „Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden“ Partei und Staat herauszufordern. Es folgte die Verhaftung durch die Stasi. Am 2. Februar 1988 wurden Krawczyk und Klier in den Westen abgeschoben. Am 9. November 1989 zum Mauerfall spielte er in der Alten Oper in Frankfurt/Main sein im Osten verbotenes Brecht-Programm „Alles in mir revolutioniert“. Damals hieß es in der DDR, selbst Brecht klinge bei Krawczyk „wie ein Staatsfeind“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir selbst müssen aktiver werden, diesen Staat zu verändern“

„Für uns sind das ganz wichtige Dokumente“, freute sich Uwe Schwabe, der dem Bürgerarchiv Leipzig vorsteht. „Die Mobilisierung und Radikalisierung der Leipziger Gruppen hat im Prinzip nach der Verhaftung von Klier und Krawczyk und deren Ausbürgerung stattgefunden“, so der Bürgerrechtler, der damals 25 Jahre alt war. Sie sei der Ausgangspunkt gewesen, um ungeschützter gegen das DDR-Regime zu agieren. Die Bürgerrechtsbewegung habe ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, so Schwabe. „Uns wurde klar: Wir selbst müssen aktiver werden, diesen Staat zu verändern.“ Krawczyk freut dieser Zusammenhang: „In einer Forschungsarbeit habe ich mal gelesen, durch meine Lieder, auch durch das Ironische und Heitere, sei die Verkrampfung in der Opposition gewichen“, sagte er.

Stephan Krawczyk (Mitte) übergibt dem Archiv Bürgerbewegung Leipzig seinen Vorlass. Archivleiterin Saskia Paul (links) und Vorstandvorsitzender Uwe Schwabe schauen sich die Dokumente an. © Quelle: André Kempner

Die Geschichten hinter den Fotos

Archivleiterin Saskia Paul und ihr Team werden den Vorlass nun sortieren, eine Struktur zu den Hauptthemen der Sammlung entwickeln, sie archivieren, die Beschreibung später für die Online-Datenbank nutzbar machen. „Zunächst erfragen wir die Geschichten hinter den Fotos“, erläuterte Paul. Gerade über die Biografien von Musikern ließen sich die Jugendlichen von heute für die Geschichte der DDR-Opposition begeistern. „Junge Leute wollen diese Authentizität“, sagte Krawczyk, der als Künstler nur eine kleine Rente bekommt. „Ehemalige Stasi-Offiziere haben da wesentlich mehr.“ Deshalb müsse und wolle er weiter auftreten. „Geist und Seele eines Künstlers brauchen die Leute. Solange ich auf der Bühne wirken kann, werde ich das tun.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android