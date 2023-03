﻿Lifestyle kontra Urtümlichkeit: Werden die guten, alten Leipziger Kneipen überleben?

Gemütlichkeit und Bodenständigkeit: Wirt Andi Kahle und ein Stammgast in der „Zwanzig“ in Schleußig.

Leipzig. „Die Zwanzig“ ist ein Ort, an dem man sich nicht mit „Guten Tag“ begrüßt. „Mahlzeit!“, ruft Andi Kahle Eintretenden zu, ganz egal, was die Uhr zeigt. Die Ansagen hier sind rustikal, wie sich das für eine Wohngebietsgaststätte gehört. Der Ort in der Industriestraße 20 repräsentiert eine Kneipenkultur, deren Archaik im krassen Gegensatz zur modernen Lifestyle-Gastronomie steht. Ein Auslaufmodell oder unverwüstlich? Die einen sagen so, die anderen so.

Andi Kahle gehört zu denen, die skeptisch in die Zukunft blicken. „Wenn ich aufhöre, wird es wohl keinen Nachfolger geben“, sagt der 66-Jährige, „niemand will den Laden übernehmen. Es ist ja schon schwer genug, eine Aushilfe zu finden.“ Zu tun hat das vor allem damit, dass viele während der Corona-Pandemie die Branche verlassen und sich neu orientiert haben. Doch es gibt weitere Gründe.

Werte verschieben sich

„Ich stehe hier seit fast 30 Jahren jeden Tag, ohne über meine Arbeitszeit nachzudenken“, sagt Kahle, dessen Basecap das Logo des Etablissements trägt sowie die Aufschrift „Runter vom Sofa, rein in die Kneipe“. Die „Zwanzig“ ist sein Leben, er definiert sich über seinen Laden. Doch jüngere Generationen lehnen diese Art von Selbstausbeutung ab, achten auf das Leben jenseits der Zeit, in der sie Geld verdienen.

Noch etwas bereitet dem Gastgeber Sorge. Schleichend bricht die Stammkundschaft weg, aus Altersgründen. „Früher haben in Schleußig die Arbeiter ihr Feierabendbier getrunken, sich den Frust von der Seele geredet“, erzählt er. Doch nach Fabrikschließungen und Umstrukturierung prägen nicht mehr die Malocher den Stadtteil, sondern junge Familien und Studierende. „Die gehen eher in die Szene-Läden oder in die Innenstadt.“

Ausstellung von Fanschals: Ein Nebenzimmer in der „Zwanzig“. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Rückzugsorte wie „Die Zwanzig“ verströmen Gemütlichkeit und Bodenständigkeit ebenso wie Melancholie. Weil sie aus der Zeit gefallen sind und deren Zukunft ungewiss scheint. Weil sie wie museale Biotope wirken, nimmt der Trost direkt neben der Tragik Platz. Quartierslokale, das sind wohnzimmerhafte Resonanzräume für die Hymne „Die kleine Kneipe“, die Peter Alexander 1976 auf sie anstimmte. Und die Sozialromantik beschwört: „Da fragt dich keiner, was du hast oder bist“, heiß es in dem Schlager.

Zu Kahles Dauergästen zählt André, der am Flughafen Leipzig/Halle für DHL Flugzeuge be- und entlädt. „Nach der Arbeit geh’ ich regelmäßig hierhin“, sagt er. „Hier ist alles vertraut und man kann Tacheles reden.“ Ein direkter Grundton, eine ungeschliffene Ehrlichkeit, das Spelunkenhafte gehören zur Grundausstattung dieser Gastro-Dinosaurier. Auch im „Nessy“, einer skurrilen Mischung aus Saloon und Skihütte in der Georg-Schumann-Straße, werden Stammkunden gern mit „Komm rein, alter Hund“ empfangen und mit zärtlichen Beleidigungen versehen.

Urwuchs, Lokalkolorit, gesunde Schnoddrigkeit: die „Frankenstube“ in der Wurzner Straße 22. © Quelle: Eyad Abou Kasem

„So was mag ich“, schwärmt Axel Hundorf. Der 56-Jährige, derzeit arbeitssuchend, stößt am Tresen mit Rentnerin Rita Bach an, die gerade zu einer 1970er-Kamelle der Bay City Rollers schunkelt. „Ich kann hier mit normalen Menschen reden.“ Die unnormalen Menschen, so lässt Hundorf blicken, sind die da draußen, denen es ums Gendern, vegane Lebensweise, Klima-Aktivismus, um Wokeness geht.

Hin und wieder kursieren Nachrichten, dass alteingesessene Läden dicht machen. Zuletzt betrauerte die Fangemeinde das Aus des Schummerschuppens „Vergebung“ in Connewitz. Zeitgleich werden Neueröffnungen von gastronomischen Einrichtungen bekannt, die auf urbane, zeitgeistige Entwicklungen reagieren oder auf gehoben Exklusives setzen. Allein in der Karl-Liebknecht-Straße starten im Mai das vegane Restaurant „Kasper Schmauser“ sowie ein Bistro mit nordischer Küche neben dem Weinlokal „Renkli“. Und nachdem die als Biker-Treffpunkt konzipierte „Tankbar“ in der Jahnallee aufgab, krempeln dort die neuen Betreiber alles um für einen Neustart.

Die neuen hippen Läden

Wer heutzutage in der Gastro-Branche neu eröffnet, scheint dazu verdammt, hippen Style und gewisse Alleinstellungsmerkmale bieten zu müssen, um auf dem umkämpften Markt zu überleben. Kneipen wie der „Zwanzig“ genügt das Design, das Zeit und Gäste ihnen verpasst haben: Die Wände des Hinterzimmers, in dem Karten gekloppt, Dart gespielt und Fußball geguckt wird, sind mit mehr als 7000 in vielen Jahren geleerten Kümmerling-Flaschen dekoriert. Überhaupt, einrichtungstechnisch pfeift man auf den Zug der Zeit: In der „Zwanzig“ räkelt sich auf einem Kalenderblatt ein Pin-up-Girl. Daneben bilden vergilbte Geldscheine, Polaroid-Fotos, Bundesliga-Spielplan und Wimpel eine Dauerausstellung. Und im Nachbarzimmer sorgen Dutzende Fußballfan-Schals für die perfekte Lärm- und Wärmedämmung. Saugemütlich finden das die Gäste, heimeliger als neumodische Läden.

Entspannungs-Bierchen

Die „Frankenstube“ in Reudnitz gab es schon zu DDR-Zeiten. Dort trinkt die Nachbarschaft ein Entspannungsbierchen, quarzt den Gastraum voll oder sucht am Spielautomat das kleine Glück statt neuer Trends. „So etwas wie Bowls bräuchte ich meiner Kundschaft nicht anzubieten, die kann damit nichts anfangen“, sagt Simone Schuster, die den Laden seit 18 Jahren mit ihrem Mann betreibt. „Manchmal kommen auch Studenten, die keine Lust auf hippe, junge Kneipen haben.“

Dennoch drückt auch in der „Frankenstube“ der Schuh. „Ich bin 62, mein Mann 70. Keine Ahnung, an wen wir den Laden abgeben könnten“, sagt sie, im Gastraum sitzend, der dekoriert ist mit schwarzem Vinyl, mit Postern von Bands wie Led Zeppelin bis Silly. Generell glaubt Simone Schuster schon, dass die klassische Wohngebietsgaststätte überleben wird. „Alles kommt wieder, auch die Rückbesinnung auf solche Orte.“ Die gastronomische Analogie zur Schallplatte, die nach ihrem Comeback die einst so revolutionäre CD abgehängt hat.

Werner Wolf ist schon seit Jahrzehnten Stammgast in der „Pleißenburg“. Die Feierabende hat er einst mit seinen Kollegen hier verbracht. „Die sind heute nicht mehr da“, sagt er. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Michael Erler sieht das genauso. „Wir sterben nicht aus“, betont der Küchenchef der „Pleißenburg“. Die Konkurrenz durch andere, neue Lokale macht ihn nicht unruhig, nur der Personalmangel ist ein Problem, „aber die Stammkundschaft hält zu uns“. Außerdem spült die Innenstadtlage in der Ratsfreischulstraße regelmäßig Touristinnen und Touristen rein.

Der Dehoga-Regionalleiter für Leipzig, Leipziger Land und Nordsachsen ist insgesamt optimistisch, dass es die Ur-Gemütlichkeitskneipen auch zukünftig geben wird. „Sie unterscheiden sich stark von den Konzept-Lokalen, in denen Gäste zum Essen kommen und schnell den Nächsten Platz machen“, sagt Stefan Niklarz. „Hier aber zählen Lokalkolorit, eine gesunde Schnoddrigkeit und der typisch-sächsische Witz. Das kriegt man an den schicken Orten nicht.“

„Wertschätzung ist wichtig“

Entscheidend sei, dass Kneipengänger diese Eigenschaften nicht aus dem Blick verlieren und zu schätzen wissen. Und auch wenn nicht alle Betreiber Nachfolger finden, „gibt es doch einige Jüngere, die traditionelle Kneipen weiterführen möchten. Und Leipzig hat viele Beispiele dafür, dass diese Lokale florieren“, sagt Niklarz und nennt Läden wie das „Kulturhaus Eutritzsch“ oder die „Gohliser Wirtschaft“.

Einheitlichkeit herrscht in den Traditionslokalen übrigens beim Speisenangebot. Das liest sich wie ein Manifest der Trend-Resistenz: In der „Pleißenburg“ gibt’s Schnitzel, Bratwurst, Gulasch, in der „Frankenstube“ Sülze, Würzfleisch und Pommes und „Die Zwanzig“ bietet „bierbegleitende Speisen“ wie Bockwurst, Wiener, Knackwurst. Peter Alexander besingt das so: „Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt.“

Überhaupt: Diese Lokale sind weit mehr als urige Pinten, an denen es keinen Latte Macchiato gibt und eher ein großes als ein kleines Pils. Sie sind die verqualmten Bewahrer von Bodenständigkeit, von guter alter Zeit, schroff-herzlicher Ehrlichkeit. Dazu Hüter des sächsischen Dialekts, denn auch der verabschiedet sich allmählich. Wie ein hochbetagter Stammgast.