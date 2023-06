﻿Warum kam Lina E. frei und wie geht es weiter?

Leipzig. Die Leipziger Studentin Lina E. ist für Angriffe auf Neonazis und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Direkt nach der Urteilsverkündung am Mittwoch in Dresden konnte die 28-Jährige das Gericht allerdings verlassen und muss vorerst auch nicht zurück ins Gefängnis. Warum das so ist, wo sich die junge Frau aufhält und welche Auswirkungen das Urteil auf die geplanten Proteste zum „Tag X“ am Samstag in Leipzig hat – die LVZ hat die Fakten zusammengetragen.

Warum wurde Lina E. am Mittwoch frei gelassen?

Als einzige der vier Angeklagten saß Lina E. während des Prozesses in Untersuchungshaft – insgesamt zweieinhalb Jahre. Diese Maßnahme wurde 2020 wegen Fluchtgefahr veranlasst. Am Mittwoch sah Richter Hans Schlüter-Staats diese nicht mehr gegeben. Weil das von ihm verhängte Urteil noch nicht rechtskräftig ist, konnte die Studentin das Dresdner Oberlandesgericht zusammen mit den Mitangeklagten verlassen. Wie Gerichtssprecher Torsten Umbach erklärte, sei dies bei nicht vorbestraften Personen auch nicht ungewöhnlich. Dabei betonte er aber auch: „Der Haftbefehl ist nicht aufgehoben, sondern außer Vollzug gesetzt.“ Erst wenn über die eingelegten Rechtsmittel entschieden wurde, müssen die Verurteilten ihre Strafen antreten.

Wie lange wird sie unter Auflagen auf freiem Fuß sein?

Das ist schwer abzuschätzen. Die Verteidigung hat bereits erklärt, dass sie in Revision gehen will. Laut Paragraf 345 der Strafprozessordnung hat sie einen Monat Zeit, um das Urteil genau zu studieren und eine Begründung für die Anfechtung zu liefern. „Allerdings müssen wir die Urteilsbegründung erst einmal schriftlich zugestellt bekommen. Nach gut 100 Verhandlungstagen wird der Senat einige Zeit für die schriftliche Fassung brauchen – das werden sicher drei bis vier Monate werden“, erklärte Lina E.’s Anwalt Erkan Zünbül am Donnerstag gegenüber der LVZ. Dann brauche es weitere Zeit, bis über die Revision entschieden wird. Zünbül geht von einem Jahr aus, bis eine Rechtskraft eintritt und Lina E. gegebenenfalls ihre Strafe antreten müsste. Zum Vergleich: Bei der Revision gegen die rechtsextreme Gruppe „Revolution Chemnitz“, die 2020 ebenfalls von Richter Schlüter-Staats verurteilt wurde, dauerte es nach Revision bis zur Rechtskraft 13 Monate.

Worauf wird die Revision abzielen?

Das lässt sich noch nicht sagen. Im Gericht sprach die Verteidigung am Mittwoch von einem „eklatanten Fehlurteil“. Während des gesamten Prozesses hatte sie zum Beispiel moniert, dass es generell an Beweisen für die Vorwürfe gegen Lina E. fehle. Am Donnerstag sagte Anwalt Zünbül nun: „In den neuneinhalb Stunden der Urteilsbegründung war eine Menge dabei, wo wir uns noch fragen, wie das überhaupt schriftlich begründet wird. Sobald wir Antworten bekommen, werden wir schauen, worauf sich unsere Revision stützen wird.“ Die Bundesanwaltschaft hat sich noch nicht geäußert.

Wie viel Haft müsste Lina E. noch absitzen?

Die Leipziger Studentin saß bereits zwischen dem 5. November 2020 und dem 31. Mai 2023 in Untersuchungshaft. Das sind 937 Tage – oder zwei Jahre und sechs Monate Freiheitsentzug. Bleiben theoretisch noch zwei Jahre und neun Monate Reststrafe übrig. Gerichtssprecher Umbach wies aber bereits darauf hin, dass bei Ersttätern in der Regel nach zwei Dritteln der Haft eine Entlassung möglich wird – falls sich die Häftlinge gut führen und keine Gefahr von ihnen ausgehe. Im Fall von Lina E. würde diese Regel nach dreieinhalb Jahren Haft möglich – von denen sie schon zweieinhalb Jahre abgesessen hat.

Wie geht es der 28-Jährigen?

Am Donnerstag im Gerichtssaal war der jungen Frau die Freude darüber, nun zumindest vorübergehend frei zu kommen, anzusehen. Zusammen mit ihr freuten sich auch Angehörige und Freunde. Während des Verfahrens war bekannt geworden, dass Lina E. an Rheuma leidet.

Ist sie jetzt in Leipzig?

Wo die 28-Jährige nach ihrer Freilassung untergekommen ist, bleibt Privatsache. Dass sie vorerst wieder in Leipzig lebt, gilt als wahrscheinlich. „Es sind Meldeauflagen vom Gericht verkündet worden, und an diese muss sie sich halten“, so ihr Anwalt Erkan Zünbül. Konkret muss Lina E. nun immer montags und donnerstags bei der Leipziger Polizei vorstellig werden. Ihr Pass bleibt weiter eingezogen und ihren Leipziger Wohnsitz kann sie nur mit Zustimmung der Behörden wechseln.

Welche Auswirkung hat das Urteil auf die Proteste zum „Tag X“?

Die vorübergehende Freilassung von Lina E. hat bereits am Mittwoch im Gericht Jubelstürme im Zuschauerraum ausgelöst – nicht nur bei ihren Angehörigen. Schließlich gehört die Freilassung zu den Kernforderungen aller Unterstützerinnen und Unterstützer. Tatsächlich wird die Entlassung der 28-Jährigen auch während der Mobilisierung für den „Tag X“ in Leipzig wohlwollend zur Kenntnis genommen. So hieß es beispielsweise am Mittwochabend auf dem Twitter-Kanal „Wir sind alle Linx“: „Wir freuen uns, dass die Forderung #FreeLina vorübergehend Realität geworden ist. Willkommen, liebe Lina.“

Allerdings werden die insgesamt hohen Haftstrafen für die Angeklagten weiterhin sehr kritisch gesehen. Zudem betrachten große Teile der linken Szene den Prozess sowie die Verurteilung als generellen Angriff auf antifaschistische Strukturen und mobilisierten deshalb auch losgelöst vom Urteil für den „Tag X“ in Leipzig als Reaktion auf Verfolgung und Repressionen.

Angesichts der bereits direkt nach der Urteilsverkündung stattgefundenen Proteste an vielen Orten in der Bundesrepublik muss auch am Samstag mit weiteren Aktionen in Leipzig gerechnet werden. Auf der Webseite zur geplanten Hauptdemo wurde zudem das mögliche Verbot als neuer Mobilisierungsgrund forciert: „Jetzt erst recht! Kommt alle nach Leipzig!“

