Mit dem Hubschrauber zum Bundesrichter, höchste Sicherheitsstufe vor Gericht: Seit Jahren hat es kein so großes Aufsehen mehr gegeben um mutmaßliche Linksextreme wie im Fall der Leipzigerin Lina E. Worum geht es und wie ist der aktuelle Stand im Prozess?

Dresden/Leipzig. Wenn vor dem Oberlandesgericht in Dresden gegen die Leipzigerin Lina E. wegen linksextremer Gewalt verhandelt wird, ist das Ritual immer gleich: Im Zuschauerraum sind alle Plätze besetzt, vor allem von jungen Menschen, die Lina E. und die drei anderen Angeklagten unterstützen. Oft stehen sie schon am frühen Morgen vor dem Gerichtsgebäude an, Prozesstag für Prozesstag, seit bald einem Jahr. Wenn Lina E. dann in den Saal kommt, steht das Publikum auf, winkt ihr zu, manchmal jubelt es. E. lächelt, verteilt Handküsse, geht lässig zur Anklagebank.

Wer ist diese Frau, die seit fast zwei Jahren in Untersuchungshaft sitzt? Was macht ihren Fall so besonders? Und wie ist der aktuelle Stand in dem Prozess? Auf dieser Seite sammelt LVZ.de die wichtigsten Fakten, der Text wird regelmäßig aktualisiert.