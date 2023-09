Bundeskriminalamt fahndet nach Leipziger Linksextremist

Mit 1,6 Promille in Schönau

Leipzig-West: Betrunkene 60-Jährige beschädigt parkende Autos

In Leipzig Schönau machte eine betrunkene Autofahrerin am Sonntagabend auf sich aufmerksam, da sie in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll. Sie überfuhr eine Verkehrsinsel und verließ den Unfallort unerlaubt.