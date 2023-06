﻿Jetzt kostenlos anmelden und alle Podcast-Folgen zum Fall Lina E. hören

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Gefahr von Großbränden

In Jüterbog in Brandenburg versucht die Feuerwehr, einen großen Waldbrand in den Griff zu bekommen. Auch in Sachsen hat es bereits mehrfach gebrannt. Das alles weckt Erinnerungen an den Sommer 2022 mit drei verherrenden Großbränden in Sachsen.