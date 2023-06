Kostenfrei bis 13:31 Uhr lesen

Grüne Oasen

Das war der Tag der offenen Gartentür in Delitzsch – am Sonntag folgt Eilenburg

Der Tag der offenen Gartentür lud am vergangenen Wochenende in grüne Oasen der Region Delitzsch ein. Es gab unter anderem ein Garten im französischen Stil, ein naturbelassenes grünes Areal und ein duftendes Zitronenbäumchen zu sehen. Am Sonntag geht es in Eilenburg weiter.