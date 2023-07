Auswertung regionaler Daten

Infografiken: Aktuelle und langfristige Klimaentwicklung in Leipzig

Der Klimawandel erscheint in politischen Debatten oft als abstraktes Phänomen. Dabei ist er allgegenwärtig – auch in Leipzig. Wir haben enorme Datenmengen aus 177 Jahren Wetterbeobachtung in der Messestadt ausgewertet und die Ergebnisse in Infografiken aufbereitet.