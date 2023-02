„Man muss uns nicht mögen“: Hier alle Folgen des Lina-E.-Podcasts hören

Prozess gegen Lina E.: Das ist der aktuelle Stand – und so geht es weiter

Mit dem Hubschrauber zum Bundesrichter, höchste Sicherheitsstufe vor Gericht: Seit Jahren gab es kein so großes Aufsehen mehr um mutmaßliche Linksextreme wie im Fall der Leipzigerin Lina E. In den nächsten Monaten wird ein Urteil erwartet. Worum geht es in dem Prozess und wie ist der aktuelle Stand?