﻿Jetzt kostenlos anmelden und alle Podcast-Folgen zum Fall Lina E. hören

Kostenfrei bis 16:44 Uhr lesen

Wohnblock in Südstraße

In der Südstraße in Grimma gab es am Dienstag einen Unfall auf einer Baustelle der Wohnungsgenossenschaft, bei dem drei Arbeiter verletzt wurden, zwei von ihnen schwer. Beim Entkernen des Wohnblocks stürzte eine Wand ein. Was bislang bekannt ist.