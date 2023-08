Am Schkeuditzer Kreuz

Wohnmobil durchbricht Leitplanke – A14 Richtung Halle voll gesperrt

Die A14 in Richtung Halle hinter dem Schkeuditzer Kreuz ist am Sonntagnachmittag nach einem Unfall voll gesperrt worden. Ein Wohnmobil hatte die Leitplanke durchbrochen und war dann in einen Graben gekippt.