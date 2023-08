Mit Gewinnspiel

Premiere für Leipziger Lastenradtag auf dem Markt

Zum Klappen, mit zwei oder drei Rädern oder ganz klassisch: Lastenräder gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Deswegen veranstaltet die Stadt einen Informationstag rund um das Lastenrad am 2. September – die Modelle können in einem Parcours getestet werden.