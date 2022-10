﻿Angeklagte im Lina-E.-Prozess äußern sich zu persönlichen Verhältnissen

Dresden. Seit mehr als 70 Tagen wird am Oberlandesgericht Dresden gegen vier mutmaßliche Mitglieder einer linksextremen Bande verhandelt, die von Leipzig aus Rechtsradikale in Sachsen und Thüringen angegriffen haben sollen. Zu den Vorwürfen schweigen die Angeklagten – zu ihren persönlichen Verhältnissen haben sich nun aber die meisten von ihnen geäußert.

Den Anfang machte die Hauptangeklagte Lina E., vergangene Woche schon. Die 27 Jahre alte Frau, die aus Kassel stammt und zuletzt als Studentin im Leipziger Stadtteil Connewitz lebte, sprach fast eine Stunde lang selbst über ihr bisheriges Leben. Wie der MDR und das Magazin "Spiegel" berichteten, ging es ihr dabei auch darum, etwas Kontrolle über das öffentliche Bild von sich selbst zurück zu erlangen.

E. berichtete demnach über ihre Kindheit und Jugend in Kassel, von ihrem Wunsch, Förderschullehrerin werden zu wollen und von ihrem Studium der Erziehungswissenschaften an der Uni in Halle.

Dort schrieb E. auch politische Arbeiten, etwa ihre Bachelorarbeit über die Anfänge des NSU, jener rechtsextremistischer Terror-Gruppe, die neun Migranten ermordete, eine Polizistin erschoss und weitere Taten verübte.

Anders als die Polizei das sieht, so sagte Lina E. vor Gericht, seien diese Arbeiten keine Anhaltspunkte für eine Art politischer Aktivität oder Motivation – sie habe sich damit im Rahmen ihrer Seminare und aus sozialpädagogischer Sicht beschäftigt. Zu ihrem Verhältnis zu ihrem Verlobten Johann G., der den Ermittlungen zufolge zusammen mit ihr der Kopf der linksextremen Bande gewesen sein soll, äußerte Lina E. sich nicht.

Phillipp M. hält sich im Gerichtssaal ein Stickerbuch für Kinder vors Gesicht. © Quelle: Sebastian Kahnert

Am Donnerstag äußerten sich zwei der weiteren Angeklagten zu ihren Lebensläufen – beide über ihre Anwälte, die jeweils kurze Erklärungen vorlasen. Sowohl Lennart A., fast 28 Jahre alt, als auch Jannis R., 37 Jahre alt, berichteten davon, wie sehr sie das inzwischen schon mehr als ein Jahr dauernde Gerichtsverfahren beeinträchtige. So könne A. sein Mathematik-Studium in Leipzig nicht innerhalb der Regelstudienzeit abschließen – und R. habe seine Arbeitszeit bei einem 24-Stunden-Pflegedienst in Leipzig reduzieren müssen. Anders als Lina E. sitzen ihre Mitangeklagten nicht in Untersuchungshaft.

Ob und wann sich der vierte Angeklagte, Phillipp M., zu seiner Person äußern wird, ist noch unklar. Der 27 Jahre alte Mann aus Berlin ist einschlägig vorbestraft: Er saß eine anderthalb Jahre lange Haftstrafe ab, weil er bei Auseinandersetzungen um ein besetztes Haus in Berlin den Piloten eines Polizeihubschraubers geblendet hatte.

