Das Urteil – und die Folgen: Was bleibt vom Fall Lina E.? Die Bonus-Episode zum Podcast

Leipzig. Applaus und Gejohle im Zuschauerraum, wenn Lina E. den Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts Dresden betrat – das war man nach vielen Monaten gewöhnt. Doch als sich am Morgen des 31. Mai 2023 die Seitentür öffnete, Justizbeamte die 28-jährige Studentin hereinführten, klatschten ihre Unterstützerinnen mehr als zwei Minuten. Es war der vorerst letzte Akt in einem schwierigen Verfahren, in einem Prozess, den Aktivisten als „politisch motiviert“ bezeichnen, in dem sie einen Beweis sahen, dass Linke vom Staat gezielt verfolgt werden. Es war der Tag des Urteils. Die Staatsschutzkammer des Oberlandesgerichts verurteilte Lina E. wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, aus der heraus gezielt Gewalttaten gegen Rechtsextreme verübt wurden, zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Die drei Mitangeklagten wurden zu Strafen von bis zu drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Lina E., die zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft saß, kam zunächst unter Auflagen frei. Sie und auch die anderen Verurteilten haben Revision gegen das Urteil eingelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Urteil gegen Lina E.: Proteste und Ausschreitungen

Die strafrechtliche Aufarbeitung des Falls ist also noch nicht abgeschlossen, ebenso wenig die von Gesellschaft, Sicherheitsbehörden und Politik. Was bedeutet das Urteil? Ist die Hemmschwelle in der linksextremen Szene tatsächlich gesunken, wie es Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) behauptet? Kann man von einer neuen RAF sprechen, wie es Äußerungen verschiedener Politiker nahelegen? Diese Fragen werden in der Bonusfolge des Podcasts „Der Fall Lina E.“ diskutiert.

Antonie Rietzschel und Josa Mania-Schlegel sprechen darin über das Urteil und seine Folgen. Die beiden Reporter der Leipziger Volkszeitung haben den Prozess mehr als eineinhalb Jahre und fast 100 Verhandlungstage verfolgt. Sie waren auf den Demonstrationen in Leipzig, die darauf folgten, und wurden Zeugen von Ausschreitungen. In der Bonusepisode geben sie Einblick in ihre Recherchen vor Ort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier die Bonusfolge des Podcasts „Der Fall Lina E.“ hören:

„Der Fall Lina E. – wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert“ ist ein True-Crime-Podcast, den die LVZ zusammen mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) produziert hat. Die ersten beiden Folgen sind frei verfügbar, drei weitere Folgen exklusiv für Abonnenten von LVZ+ und RND+. Sie können dafür auch ein Probeabo abschließen: Der erste Monat ist gratis. Alles zu den Hintergründen des Falls Lina E. lesen Sie unter www.lvz.de/lina und www.rnd.de/lina.

Hier können Sie alle Podcast-Folgen hören.

Folge 1 des Podcasts („Nachts in der Nazikneipe“):

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Folge 2 des Podcasts („Die Jagd“):

Trailer zu Folge 3 („Alles Bullenschweine?“):

Trailer zu Folge 4 („Der Kronzeuge“):

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trailer zu Folge 5 („Nazis aufs Maul?“):

LVZ