Lina E. kommt vorerst frei: Pyro-Proteste in Leipzig beendet

Dresden/Leipzig. Das Oberlandesgericht in Dresden hat unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen Haftstrafen für die Leipziger Studentin Lina E. und ihre Mitangeklagten verkündet. Nach fast 100 Verhandlungstagen geht damit vorerst einer der größten Linksextremismusprozesse seit Jahren in Deutschland zu Ende – aber es steht noch eine Berufung bevor.

Die LVZ war für am Oberlandesgericht in Dresden und hat auch die Proteste am Abend in Leipzig begleitet. Alle Entwicklungen des Tages können Sie im Liveticker nachlesen.

Alle Infos zum Prozess um Lina E. im Liveticker zum Nachlesen

