Die Gruppe um Lina E. soll ihre Angriffe auf Rechtsextreme gezielt trainiert haben, unter anderem in einem ehemaligen Fabrikgebäude in Plagwitz. Was ist das für ein Ort?

Leipzig. 30 Sekunden, länger sollte es nicht dauern, wenn gewaltbereite Linke Rechtsradikale angreifen. Damit das klappt, wurde es trainiert, so sagt das einer, der dabei gewesen sein soll, er heißt Johannes D. 30 Sekunden, sagt er, seien „relativ lang“. Lang genug, um jemandem Schaden zuzufügen, aber auch kurz genug, um noch „vernünftig zu entkommen“. Wie die 30 Sekunden effektiv genutzt werden können, wurde D. zufolge so trainiert: Schläge auf Knie, Schienbein, Sprunggelenk, auf „leicht zu attackierende Regionen, die langanhaltenden Schaden machen“. Auch der Kopf, sagt D., sollte bearbeitet werden, mit Händen und Gegenständen, nur ohne letzten Stampftritt beim Weggehen. „Der Grundtenor“ sei nicht gewesen, jemanden zu töten. „Es ging darum zu schädigen. Das war das Trainingsziel.“

Jahrelang soll eine Gruppe Linksextremer von Leipzig aus Jagd auf Neonazis gemacht haben. Die Studentin Lina E. steht dafür mit drei weiteren Angeklagten vor dem Oberlandesgericht in Dresden. In dem Prozess sagt derzeit ein verurteilter Linksextremist aus, der auch zur Gruppe gehört haben soll. Es ist Johannes D., der aus Bayern stammt, lange in Berlin lebte und über eine Welt spricht, zu der öffentlich nur wenig bekannt ist: Darüber, wie die gewaltbereite Linke in Leipzig agiert haben soll. Manchmal versteigt D. sich in Mutmaßungen, aber oft spricht er klar. Zum Beispiel zu den Kampftrainings, bei denen er selbst mehrfach dabei gewesen sein will, die er vor Gericht beschreibt. Dass es solche Trainings gab, dazu sollen den Ermittlern noch weitere Beweise vorliegen. Demnach wurden die Attacken auf Neonazis an mehreren Orten in Leipzig trainiert. Einer davon: ein ehemaliges Fabrikgebäude in Plagwitz.