Glosse

Open Air Festival: Das schlammigste Wacken aller Zeiten?

Meteorologen sagen Regen voraus, die Pastorin plant einen „room of silence“ – beim Heavy-Metal-Festival in Wacken kommt von oben, was unten Spaß bringt. Sollten die Fans anreisen dürfen. Eine Glosse von Janina Fleischer