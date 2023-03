Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LVB hielten am Freitagmorgen unter anderem den Straßenbahnhof in Paunsdorf besetzt, damit keine Bahn und kein Bus herausfahren konnte.

Beschäftigte der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben an diesem Freitag erneut den Nahverkehr in der Messestadt zum Erliegen gebracht. Am Freitagmorgen wurden alle LVB-Linen bestreikt. Die Beschäftigten wollen bessere Löhne im gesamten Öffentlichen Dienst und eine schnellere Verkehrswende in Sachsen.

