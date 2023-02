﻿Im Liveticker: Streik in Leipzig – Nahverkehr fällt am Freitag aus

Die Markranstädter Weiberfastnacht, eine der größten in ganz Sachsen, hat ihrem Prädikat „Kult-Status“ mal wieder alle Ehre gemacht. Rund 500 Närrinnen haben in der Stadt am See die vergangene Nacht zum Tag werden lassen, während sich die Männer bis zur Rückkehr ihrer Gattinnen offenbar mit Hausarbeit munter hielten.