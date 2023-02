﻿Waldstraßenviertel: Warum der Liviaplatz gar nicht so heißt und was das für Folgen hat

Leipzig. Er geistert immer wieder durch den Stadtrat: der Liviaplatz im Waldstraßenviertel. Vor genau drei Jahren beschloss der Rat, den Ort, an dem Livia-, Feuerbach- und Tschaikowskistraße vor dem Rosental zusammenlaufen, autofrei zu machen. Mittels Poller und Bodenschwellen wurde die Fläche daraufhin im vergangenen Jahr für 55.000 Euro für die Dauer eines dreijährigen Modellprojekts für den Durchgangsverkehr gesperrt – und mit acht knallroten Pflanzkübeln und acht Sitzbänken aufgehübscht.

Nun schaffte es der Liviaplatz in diesem Monat aufgrund einer Anwohnerpetition erneut in den Stadtrat. Und der beschloss diesmal nach einer sehr kontrovers und emotional geführten Debatte, in der Grünen-Stadtrat Martin Biederstedt geradezu den Tränen nahe war („Die Idee zur Modellprojektzone kommt von mir. Das ist mein Kind!“), ganz knapp eine zeitweilige Aufhebung des zeitweiligen Durchfahrverbots. Auslöser: Durch monatelange Gleisbauarbeiten in der Waldstraße sind ganze Straßenzüge im Norden des Waldstraßenviertels ohne die Passage über den Platz nur notdürftig über die Baustelle und mit größeren Umwegen per Auto zu erreichen.

Doch dieser Liviaplatz, der so exemplarisch für die Verkehrswende in Leipzig steht, die die Dominanz des Autos brechen will, ist ein Phantom. Er ist da, aber irgendwie auch wieder nicht. Man sucht ihn sowohl im Straßenregister der Stadt als auch auf Navigationskarten vergeblich. Und in der Tat: Der Platz sei „nicht offiziell benannt“, teilt das zuständige Amt für Statistik und Wahlen auf eine Anfrage der LVZ mit. Offenkundig existiere er nur im allgemeinen Sprachgebrauch.

Die Großbaustelle auf der Waldstraße und der für Autos gesperrte Liviaplatz hat das Viertel zwischen Feuerbach-, Wald- und Liviastraße zu einer für Fahrzeuge nur schwer erreichbaren Insel gemacht. © Quelle: GoogleEarth

Bürgerverein stellt Namensantrag

Jörg Wildermuth, der Vorsitzende des Bürgervereins Waldstraßenviertel, will daher nun für klare Verhältnisse sorgen und hat einen Namensantrag gestellt. „Nach dem schildbürgerhaften Trara, das es in den letzten Wochen um den Platz gegeben hat, ist es jetzt aber wirklich höchste Zeit, ihn auch offiziell als Liviaplatz ins Straßenverzeichnis aufzunehmen“, sagt er. Denn wer weiß schon, wozu Bürokratie am Ende noch fähig ist? Wildermuth kommen schon die wildesten Albträume: Wenn es ganz schlecht laufe, müssten womöglich sämtliche Abstimmungen wiederholt werden. „Denn der Stadtrat hat ja über einen Gegenstand entschieden, den es offiziell gar nicht gibt.“

Das sagen die Rathausjuristen

Nur ein abstraktes Szenario? „Wir gehen nicht davon aus, dass die Beschlussfassung des Stadtrates rechtswidrig gewesen ist“, schätzt das städtische Rechtsamt gegenüber der LVZ ein. Zumindest, solange „allen an der Beratung und Beschlussfassung Beteiligten sowie den Adressaten der Beschlüsse bewusst war, um welche Fläche es sich handeln soll“. Aufgrund des in den Ratsunterlagen verwendeten Kartenmaterials dürfte den Stadträten „klar gewesen sein, über welche Lokalität sie abstimmen“, meinen die Rathausjuristen.

Den „Liviaplatz zur Modellprojektzone erklären“ – das war eine Forderung des Stadtbezirksbeirats Mitte, dem Ideengeber Biederstedt einst angehörte. Ob sich die Hoffnungen hinsichtlich einer Aufwertung des öffentlichen Raumes erfüllt, ob die Menschen den geschaffenen autofreien Ort angenommen haben, das alles soll eine Begleitstudie zur dreijährigen Modellprojekt aufzeigen, die die Kommune mit 10.000 Euro finanziert. Danach soll auch eine Entscheidung darüber fallen, ob der – bis dahin sicherlich auch offiziell als Liviaplatz bezeichnete Ort – dauerhaft autofrei bleibt. Wenn die Waldstraße wieder offen ist, dürften auch die Anwohner damit wohl kein Problem mehr haben.