﻿Liviaplatz Leipzig wird für Autos geöffnet: Grüne befürchten Gefahren für Fußgänger

In der Nacht zum Freitag hat in Leipzig ein umfangreicher Streik im Öffentlichen Dienst begonnen. Am Morgen vermeldeten die Leipziger Verkehrsbetriebe, dass der Nahverkehr weitgehend ausfallen wird. Auch in vielen Kitas und Horten bleiben die Türen am verschlossen. Wir begleiten die Ereignisse im Liveticker.