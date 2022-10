﻿Lkw-Ladeflächen bei Leipzig geplündert: Haftstrafe wegen Bandendiebstahls

Leipzig. Er soll an Autobahnraststätten Lkw-Ladungen ausspioniert und damit massive Streifzüge einer Diebesbande vorbereitet haben: Ein 33-jähriger Mann ist jetzt am Landgericht Leipzig zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Kamil A. hatte im Prozess die ihm vorgeworfenen Taten eingeräumt. Demnach war der Pole nachts mit einem Komplizen als sogenannter Nachschauer unterwegs. Er wisse jedoch nicht, was mit dem späteren Diebesgut passierte und wohin es gebracht wurde. Die Bande soll aus insgesamt fünf Personen bestanden haben.

Für eine Pauschale von 1000 Euro pro Nacht soll der Angeklagte auf Rastplätzen auf Tour gegangen sein, wenn Fernfahrer ihre gesetzlichen Ruhezeiten einhalten mussten. Die Methode solcher Nachschauer ist immer ziemlich ähnlich: Sie schlitzen die Lkw-Planen etwas auf und spionieren dann mit Teleskopkameras aus, was auf der Ladefläche ist.

Per Haftbefehl von Polen ausgeliefert

In den jetzt angeklagten Fällen sollen die Nachschauer einen Mittelsmann in Polen kontaktiert haben. Von dort wurde überprüft, ob es sich lohnt, die jeweilige Ladung mitgehen zu lassen, ob es dafür Abnehmer gibt, die einen ordentlichen Preis dafür zahlen würden. War dies der Fall, kamen die sogenannten Entleerer der Bande zum Zuge – hochmobile Leute, die flugs mit Kleintransportern anrückten und komplette Ladeflächen leerräumten, während der Fahrer schlief.

Anfang Januar 2018 soll sich der Angeklagte jener Gruppierung angeschlossen haben, die in großem Stil die Ladeflächen von Sattelschleppern plünderte. Er wurde auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls von Polen ausgeliefert. Seit Ende Juli dieses Jahres befindet er sich in Deutschland in Untersuchungshaft. Im September wurde Anklage gegen ihn erhoben – es geht um schweren Bandendiebstahl in sechs Fällen.

Rund 130 000 Euro Gesamtschaden

Zwischen Januar und Juni 2018 erbeuteten die Diebe auf Parkplätzen Sportbekleidung, Gartengeräte und Grills, kistenweise Zahnpasta, mehr als 500 Akkustaubsauger, Motorsensen sowie Audio-Equipment. Der Schaden lag laut Anklage jeweils zwischen 5000 und 76 000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf 130 000 Euro beziffert. Tatorte waren Rastplätze an den Autobahnen A 9, A 38 und A 143. Allerdings gehen nach Erkenntnissen von Ermittlern deutlich mehr Streifzüge auf das Konto der Bande, die aber im Prozess gegen Kamil A. keine Rolle spielten.

Das Urteil des Landgerichtes gegen den Polen ist bisher allerdings nicht rechtskräftig. Wie das Gericht auf Anfrage der LVZ mitteilte, hat die Verteidigung Revision dagegen eingelegt.