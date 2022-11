﻿Lkw rast in Baustellenfahrzeug – A 14 Richtung Magdeburg stundenlang gesperrt

Ein Lkw ist am Dienstagabend auf der A 14 am Schkeuditzer Kreuz in ein Baustellenfahrzeug gefahren.

Ein Schaden von rund 100.000 Euro ist bei einem Lkw-Unfall am Dienstagabend auf der A 14 am Schkeuditzer Kreuz entstanden. In Fahrtrichtung Magdeburg war die Autobahn stundenlang gesperrt.

