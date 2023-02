﻿Schlag gegen Autodiebe am Leipziger Löwen-Center – das ist der Hintergrund

Bei einem Großeinsatz der Polizei sind am Leipziger Löwen-Center drei Tatverdächtige gefasst worden. Die Hintergründe zu der Festnahme am Donnerstag wurden von den Behörden zunächst zurückgehalten. Jetzt offenbarten sie Details.

Polizeieinsatz am Donnerstag am Löwen-Center an der Merseburger Straße.

Leipzig. Der Zugriff ereignete sich in der Stoßzeit unter den Augen etlicher Zeugen: Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr blockierten mehrere Zivilfahrzeuge der Polizei unter Blaulicht die Fahrbahn am Parkplatz des Löwen-Centers in der Merseburger Straße in Burghausen-Rückmarsdorf. Der Grund des aufsehenerregenden Einsatzes: Kripo-Beamte nahmen an dem Parkplatz drei Tatverdächtige fest und fixierten sie mit Handfesseln auf dem Fußweg. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, handelte es sich bei den gefassten Männern um Mitglieder einer Bande von professionellen Autodieben.

Seit September vorigen Jahres kam es in Leipzig und Halle vermehrt zu Diebstählen von Fahrzeugen der Marken VW und Audi, so Polizeisprecherin Therese Leverenz. Dabei hatten es die Täter insbesondere auf die Modelle VW T6, VW Caddy sowie Audi Q3 abgesehen. Über ein Dutzend Diebstahlsanzeigen wurden bisher bearbeitet, so die Behördensprecherin. Die Soko Kfz führte umfangreiche Ermittlungen durch und kam dabei einer Tätergruppierung aus Polen auf die Spur.

Trick mit Dublettenkennzeichen

Nach einem weiteren Diebstahl klickten am Donnerstag schließlich die Handschellen. Ein tatverdächtiger Pole (31) fuhr den zuvor geklauten Transporter VW T6. Vorab waren an dem Auto Dublettenkennzeichen angebracht worden, um die Ermittler auszutricksen. Seine beiden Landsleute (20, 38) folgten dem Fahrzeug in einem VW Passat. Allerdings waren ihnen bereits Einsatzkräfte der Polizeidirektionen Leipzig und Chemnitz sowie des Landeskriminalamtes Sachsen auf der Spur. Sie konnten sowohl den entwendeten VW T6 als auch den VW Passat in der Merseburger Straße stoppen und die mutmaßlichen Autoknacker vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Fahrzeuge und der Tatverdächtigen konnten nach Polizeiangaben umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. So seien auch spezielle Tools gefunden worden, die zum Diebstahl eines gesicherten Fahrzeugs genutzt werden können.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat inzwischen Haftantrag wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls gestellt. Noch am Freitag sollten die drei Beschuldigten dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der gesicherten Beweismittel dauern an.