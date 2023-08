Frankfurt-Fans getreten und schwer verletzt – Leipziger Polizei sucht Zeugen

Leipzig. Die Leipziger Polizei sucht nach zwei Verdächtigen, die vor dem DFB-Pokalspiel von Lok Leipzig am Sonntag zwei Frankfurt-Fans angegriffen haben sollen. Einer der unbekannten Angreifer habe einem 25-Jährigen ins Gesicht getreten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sein 24 Jahre alter Begleiter wurde durch Schläge verletzt.

Den Angaben nach ereignete sich der Vorfall gegen 12.20 Uhr an der Ecke Straße des 18. Oktober und Friedhofsweg. An der S-Bahn-Unterführung sollen die Frankfurt-Fans erst angesprochen, dann angegriffen worden sein. Der 25-Jährige wurde dabei laut Polizei schwer verletzt und musste im Krankenhaus aufgenommen werden.

Polizei Leipzig: Täter sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein

Beide Angreifer sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Einer hat eine sportliche Statur und war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen am Bein, einer schwarzen Jacke und schwarz-weißen Turnschuhen bekleidet. Die zweite Person hat den Angaben nach eine kräftige Statur und trug zum Zeitpunkt des Angriffs eine beigefarbene Hose, ein schwarzes T-Shirt mit rotem Symbol auf dem Rücken, ein schwarzes Basecap und schwarze Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere wird nach einer Zeugin gesucht, die den Bereitschaftspolizisten ein Foto der Angreifer zur Verfügung stellte. Wer Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern geben kann, meldet sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder per Telefon unter (0341) 96 64 66 66.

