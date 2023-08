Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Polizei mit Hundertschaften und Helikopter im Einsatz

Leipzig. Ein wichtiges Spiel für Lok Leipzig am Sonntag ist auch eine Herausforderung für die Polizei: Im DFB-Pokal geht es gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Da das Spiel wegen der rivalisierenden Fanszenen als Hochrisikospiel klassifiziert wird, wird die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort sein. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Bei dem ausverkauften Spiel im Bruno-Plache-Stadion an der Connewitzer Straße werden 11.000 Fans erwartet. Der Einlass beginnt ab 13.30 Uhr, Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Laut Polizei werden deswegen mehrere Hundertschaften der sächsischen Bereitschaftspolizei und Einsatzkräfte aus Hessen vor Ort sein. Die Bundespolizeiinspektion wird in einem eigenen Einsatz die An- und Abreise begleiten.

DFB-Pokalspiel Lok Leipzig gegen Frankfurt: Polizeigroßeinsatz im Süden

Vor allem im Leipziger Süden und im Umfeld des Stadions muss deswegen mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Rund um das Stadion werden mehrere Straßen ab 10 Uhr gesperrt sein. Teile der Straße Zum Förderturm, der Dösener Straße und der Connewitzer Straße sind voraussichtlich bis 19 Uhr nicht befahrbar. In dem Bereich herrscht absolutes Halteverbot.

Vor Spielbeginn könne es zu Fanmärschen in Richtung des Stadions kommen, die durch die Polizei begleitet werden. Einsatzschwerpunkt sei die Trennung der teilweise verfeindeten Fanlager vor und nach dem Spiel.

Neben den Hundertschaften stehen der Polizei die Diensthundestaffel, berittene Beamte und Wasserwerfer zur Verfügung. Wie die Inspektion schreibt, ist für die Leitung des Einsatzes und zur Dokumentation von möglichen Straftaten ein Helikopter im Einsatz. Die Polizei kann außerdem bei Bedarf eine Drohne einsetzen.

