Nach Lok-Ausschreitungen: Polizei hat Verdächtige im Visier – Mann verliert Teil eines Fingers

Leipzig. Nach den Ausschreitungen während und nach der DFB-Pokalpartie von Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag hat die Leipziger Polizei 16 Verdächtige ausgemacht. Sie könnten „einem Strafverfahren zugeordnet“ werden, teilte die Polizei am Montag der LVZ mit. Acht von ihnen wurden erkennungsdienstlich behandelt und dann wieder entlassen. „Die Personen sind überwiegend dem Fanlager des 1. FC Lokomotive Leipzig zuzuordnen“, hieß es. Festgenommen wurde niemand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Bruno-Plache-Stadion wurde am Sonntag mehrfach Pyrotechnik gezündet. Ein Fußballfan verletzte sich nach Abpfiff schwer, als er einen Böller aufheben wollte. Durch die Detonation in der Hand verlor der Mann einen Teil eines Fingers. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen. Zudem gab es mehrere Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten. Nach aktuellem Stand wurden dabei keine Beamten verletzt.

Insgesamt waren 650 Kräfte im Einsatz – ein Teil davon schon am Samstag, als erste Frankfurt-Fans in Leipzig ankamen. Am Sonntag wurde zudem eine angemeldete Versammlung abgesichert. Die Polizistinnen und Polizisten waren den Angaben nach „szenekundig“ und kamen auch aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Frankfurt/Main.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wasserwerfer standen am Bruno-Plache-Stadion bereit

Mittlerweile wertet die Polizei Bildaufnahmen aus. Das Material stammt aus verschiedenen Quellen, darunter von einer Drohne, einem Hubschrauber und von Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Wie lange die Auswertung dauert, konnte die Polizei auf LVZ-Anfrage nicht sagen. Eine erste Sichtung sei während des Spiels erfolgt, wodurch die ersten Verdächtigen „noch in der Nachspielphase“ festgestellt werden konnten.

Lesen Sie auch

Wie die Polizei weiter mitteilte, dienten die Wasserwerfer in Stadionnähe dazu, „die An- und Abreise der Fans abzusichern“. Eingesetzt wurden sie nicht – auch wenn es kurzzeitig danach aussah. Denn Lok-Fans griffen immer wieder Polizeifahrzeuge mit Flaschen und Böllern an. Glas splitterte auf der Straße und auf Fußwegen. Pyrotechnik wurde abgefeuert, Bengalos brannten auf der Fahrbahn ab, Mülltonnen wurden umhergeworfen.

LVB: Fans zogen Notbremsen der Straßenbahnen

Für den Fall eines Wasserwerfereinsatzes wurde im Bereich der Prager Straße/Russenstraße sowohl von 18.11 bis 18.17 Uhr als auch von 18.40 bis 19 Uhr die Stromzufuhr für die Straßenbahnlinien unterbrochen. „Darum hatte die Polizei gebeten. Es handelte sich um eine Vorsichtsmaßnahme“, sagte LVB-Sprecher Marc Backhaus der LVZ. Das Wasser in Verbindung mit den unter Strom stehenden LVB-Systemen hätte Menschen gefährden können. Die Busse konnten wegen des hohen Fanaufkommens nicht wie gewohnt fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In zwei Fällen zogen Fußballfans die Notbremse beziehungsweise betätigten die Türnotentriegelung der Straßenbahn. „Verletzt wurde in den Bahnen nach derzeitigem Kenntnisstand dabei niemand. Die Polizei wurde gerufen“, erklärt Backhaus. Der LVB-Sprecher betont, dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, wenn diese Nothilfesysteme ohne Grund betätigt werden. „Das ist eine ernste Sache, die man nicht unterschätzen sollte.“ Ob die LVB Anzeige erstatten, konnte Backhaus noch nicht sagen.

Auch auf der Prager Straße kam es zu Krawallen. © Quelle: Sebastian Willnow/ dpa

Die LVB seien sich einer möglichen angespannten Situation im Vorfeld bewusst gewesen. „Wir sitzen in den Lagebesprechungen mit der Polizei und der Stadt zusammen und erhalten alle wichtigen Informationen. Die Kolleginnen und Kollegen wissen dann, worauf sie achten müssen. Die Fanabreise und das missbräuchliche Betätigen der Notsysteme zeigen dennoch, dass es ein ungewöhnliches Fußballspiel war“, ordnet Backhaus ein.

Für die Beförderung der Fans von Eintracht Frankfurt hatten die LVB Funkbusse eingesetzt, die vom Hauptbahnhof zum Bruno-Plache-Stadion fuhren. Darüber hinaus reisten Eintracht-Anhänger auch mit dem regulären LVB-Linienverkehr an.

LVZ