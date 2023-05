﻿Nach Gewaltexzess auf Mallorca: Leipziger Prozess um Hooligan-Shirt

Amtsgericht

Hooligans aus dem Umfeld von Lok Leipzig brachten vor zwei Jahren ein T-Shirt in Umlauf, das als pure Provokation empfunden wurde. Denn ein Zusammenhang zu einem Gewaltexzess 2019 in einer Disco auf Mallorca war offenkundig. Am Dienstag urteilte das Amtsgericht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket