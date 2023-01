﻿Hunderte zeigen Solidarität bei Lützerath-Demo in Leipzig

„Lützerath lebt, RWE stoppen“: Unter diesem Motto protestieren am Samstag auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz in Leipzig mehrere hundert Menschen.

Hunderte Menschen demonstrieren auf dem Willy-Brandt-Platz in Leipzig gegen die Abbaggerung von Lützerath (Nordrhein-Westfalen).

Leipzig. Mehrere 100 Menschen beteiligen sich in Leipzig an der Demo mit dem Titel „Lützerath lebt, RWE stoppen“ am Samstagnachmittag. Sie kamen gegen 14 Uhr auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Anschluss an eine Auftaktkundgebung soll es über Nikolaistraße, Brühl, Markt und Grimmaische Straße bis zum Augustusplatz und später weiter über den Ring bis zum kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz gehen, wo der Zug gegen 18 Uhr enden soll.

Von F.D./ ran