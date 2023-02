Luft aus mindestens 54 SUV-Reifen in Leipzig gelassen – Staatsschutz ermittelt

Als die Fahrerinnen und Fahrer von 54 Geländewagen am Montagmorgen in Leipzig in ihre Autos steigen wollten, bemerkten sie platte Reifen an den Fahrzeugen. In der Nacht zuvor war augenscheinlich die Luft herausgelassen worden, berichtet die Polizei.