﻿Kein Luftkurort – aber auf dem Weg zur abgasarmen Stadt

Leipzigs Luft ist sauberer geworden, wie auch Messungen in der Lützner Straße zeigen. Intelligente Verkehrslösungen können dazu beitragen, dass dies so bleibt.

Leipzig. Leipzig ist mit seinen Parks und Seen, die Luft zum Erholen und Atmen lassen, schon recht grün. Zu einem Luftkurort hingegen wird es wohl nie werden. Nach wie vor muss es in der Großstadt viel Verkehr geben, der die Menschen zum Arbeitsort, zur Schule oder zum Freizeitvergnügen bringt. Wie der organisiert wird, ist allerdings entscheidend. Alle Autos zu verteufeln, ist sicherlich keine Lösung. Viele Menschen sind weiter auf diese angewiesen.

Ein attraktiver Nahverkehr, der den Umstieg auch in innenstadtferneren Wohngebieten lohnt, könnte hingegen helfen. Das ist zwar keine neue Erkenntnis. Wer für seine Gesundheit etwas tun will, kann kürzere Strecken zudem auch mal zu Fuß zurücklegen. Das hilft ebenfalls beim Durchatmen.

Luft ist seit 2020 besser geworden

Luftschadstoffe können ebenso wie Lärm krank machen. Deshalb reagiert die Stadt Leipzig mit ihrem Luftreinhalteplan, der zuletzt Fahrverbote verhindern konnte. Es ist nur wenige Jahre her, als die wegen nicht eingehaltener Grenzwerte drohten. Die Harkortstraße, in der Anlieger klagten, ist dafür ein Beispiel. Schwere Laster dürfen da bereits nicht mehr fahren. Mag sein, dass dies nicht jedem gefällt. Doch Grenzwerte, die sich allerdings in absehbarer Zeit verschärfen, werden derzeit eingehalten.

Spätestens seit 2020 ist die Luft in Leipzig viel besser geworden. Das liegt wohl auch daran, dass von modernen Heizungen in den Häusern bis hin zu Elektrobussen viel getan wurde, um Leipzig auf dem Weg zur abgasarmen Metropole voranzubringen. Diesen Weg – mit Augenmaß – weiterzuverfolgen, bleibt Gebot der Stunde.

