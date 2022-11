﻿Leipzigs Luft macht sich – Grenzwerte deutlich unterschritten

Die Umwelt-Messstation in der Lützner Straße ermittelt Werte wie Feinstaub und Stickstoffdioxid. Die Luftqualität in Leipzig sei erheblich besser geworden, sagt die Stadtverwaltung.

Leipzig. Leipzigs Luft ist sauberer geworden. So ist die Belastung mit Feinstaub, krebserregendem Ruß und Stickoxiden deutlich zurückgegangen. Dazu hätten die im kommunalen Luftreinhalteplan sowie im Green City Plan beschlossenen Maßnahmen beigetragen, betonte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) am Dienstag. Hintergrund: Im Jahr 2019 hatte es die Messestadt erstmals seit Beginn der Messungen geschafft, alle aktuellen Grenzwerte für Luftschadstoffe einzuhalten. Peter Wasem, der das städtische Umweltamt leitet, sprach nun sogar von einer „Erfolgsstory, die wir fortsetzen möchten“.

„Viele Maßnahmen, darunter die Umweltzone, haben gewirkt“

Viele Jahre galten beispielsweise die hohen Stickstoffdioxidwerte an der Messstelle Lützner Straße als Sorgenkind in Leipzig. Erlaubt ist dort ein Jahresmittel von bis zu 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. 2020 wurden dort 28, im Vorjahr 31 Mikrogramm erreicht. „Viele Maßnahmen, darunter die Umweltzone, haben gewirkt“, betonte Wasem. Dazu zähle die fortschreitende Erneuerung der Fahrzeugflotte, darunter vor allem die deutschlandweiten Software-Updates bei Diesel-Pkw. „Die Schadstoffbelastung ist natürlich auch meteorologisch bedingt“, erläuterte Mario Anhalt von der Abteilung Umweltvorsorge des Amtes. Mehr als die Hälfte des Feinstaubes werde von außen in die Stadt hineingetragen – je nach Lufteinströmungen. Der nächste Verursacher sei der Straßenverkehr. Ein Problem seien allerdings auch die circa 21.000 Kleinfeuerungsanlagen, die im Stadtgebiet betrieben werden. Sie sorgten für 27 Tonnen Feinstaub pro Jahr.

Der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid, den sich die Stadt Leipzig selbst als Ziel gesetzt hat, beträgt 20 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dieser konnte an den verkehrsnahen Messstandorten bislang noch nicht erreicht werden. Noch stärker gilt dies für die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2021 veröffentlichten neuen Luftgüteleitwerte, die perspektivisch als neue Immissionsgrenzwerte relevant werden können. So wird an der Messstation in der Lützner Straße etwa dreimal mehr Stickstoffdioxid gemessen, als die Konzentration nach Empfehlung der WHO betragen sollte. Dabei sei Leipzig kein Einzelfall, wie Messwerte anderer Großstädte zeigen würden, hieß es am Dienstag im Rathaus.

Es geht um die Mobilitätswende

Die Stadt will daher nicht lockerlassen, die Luft zu verbessern und gleichzeitig den Lärm zu vermindern. Dabei sind viele Maßnahmen geplant, den Verkehr neu zu organisieren – bis hin zum Vorrang für Bahn und Bus sowie Tempo 30 für den motorisierten Individualverkehr auf vielen Straßen. Einige Vorhaben – etwa die Neuorganisation des Verkehrs in der Harkortstraße, die Radwege bekommen soll – sind noch nicht umgesetzt. Die Harkortstraße war übrigens der Auslöser für viele stadtweite Maßnahmen. Für das Jahr 2015 wurde dort eine Stickstoffdioxid-Belastung von 49,4 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ermittelt – der höchste Wert in Leipzig. Es gab eine Klage – und die Stadt erließ ein Durchfahrtsverbot für Schwerlaster (über 3,5 Tonnen).

„Am Ende geht es um die Mobilitätswende“, stellte Umweltbürgermeister Rosenthal klar. Ein Beispiel dafür seien Großveranstaltungen wie an der Red-Bull-Arena oder am Cottaweg. Dort will die Kommune künftig viel Geld investieren, um das Angebot an Park & Ride-Plätzen zu verbessern und es den Nutzern zu ermöglichen, das Angebot anzunehmen, gut und sicher zu ihren Veranstaltungen zu kommen. „Wir wollen eine attraktive Infrastruktur anbieten, damit die Menschen umsteigen“, sagte der Bürgermeister. Notwendig sei überdies der Ausbau der Elektromobilität, wofür es deutlich mehr Ladesäulen braucht. Beim Green City Plan sei – mehr noch als beim Luftreinhalteplan – die Umsetzung der Maßnahmen von der Verfügbarkeit von Fördermitteln abhängig. Eine prioritäre Maßnahme ist die Elektrifizierung und Verbesserung des Abgasstandards der Linienbusse.

