﻿Luke Mockridge in Leipzig – Linke Gruppen machen gegen Auftritt mobil

Gastspiel von Comedian Luke Mockridge in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig.

Leipzig. Am 8. Februar soll Luke Mockridge im „Blauen Salon“ am Leipziger Markt auftreten. Es ist eine Kammerbühne für den Künstler, der zuletzt in der Arena auftrat. „Mockridge möchte sein neues Programm vor einem kleineren Publikum austesten“, sagt Dirk Götze vom Leipziger Veranstalter Mawi. „Das ist eine Tradition von ihm.“ Die Show für 180 Gäste sei innerhalb einer Stunde ausverkauft gewesen. Das ist ein riesiges Interesse für den 33-Jährigen.

Doch nicht jeder in der Stadt freut sich auf ihn. In einem offenen Brief fordern verschiedene linke Leipziger Bündnisse sowie die Leipziger Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel gar: Die Show müsse abgesagt werden. Denn Mockridge, so steht es in dem Brief, werden „sexualisierte Übergriffe“ und „aggressives Auftreten“ vorgeworfen.

„Selbstverständlich tritt Mockridge auf“, stellt Götze klar. Von den Vorwürfen habe er gehört. „Das ist eine komplizierte Gemengelage“, sagt er. Jedoch gebe es Verträge: Mietverträge, Auftrittsverträge. „Es fehlt die rechtliche Grundlage, so etwas abzusagen“, sagt er. Emotionslos betrachtet gebe es dafür auch keine Gründe.

Linke Gruppen in Leipzig machen gegen Luke Mockridge mobil

Hintergrund der Vorwürfe ist eine Recherche des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“. Im September 2021 warf die Podcasterin Ines Anioli ihrem Ex-Freund Mockridge erstmals öffentlich versuchte Vergewaltigung vor. Der „Spiegel“ fand noch weitere Frauen, die andere Erlebnisse mit dem Comedian schilderten. Aniolis Strafanzeigen wurde jedoch von der Staatsanwaltschaft Köln in zwei Instanzen eingestellt. Und Mockridge errang auch vor dem Landgericht Hamburg einen Sieg gegen den „Spiegel“. Dieser musste daraufhin mehrere Passagen wegen „unzulässiger Verdachtsberichterstattung“ streichen.

Für die Leipziger Aktivistinnen ist das kein Grund, jenen Frauen, die Mockridge seit Jahren Vorwürfe machen, nicht mehr zu glauben. „Nur zehn Prozent aller Vergewaltigungen werden angezeigt – und davon gerade einmal 8,4 Prozent verurteilt“, stellen sie in ihrem Brief klar.

Eine der Aktivistinnen nennt sich Lena Walther. Die 27-Jährige gehört dem Bündnis „Revolutionäre Frauen Leipzig“ an und arbeitet in einem Bürojob in der IT-Branche. Nachdem sie von Mockridges Termin im Blauen Salon hörte, habe sie dort angerufen. „Wir haben lange telefoniert“, sagt Walther. Sie habe die Veranstalter aufklären wollen, warum Mockridge nicht auftreten solle. Es könne ja sein, so die Aktivistin, dass der „Salon“ nichts von den Vorwürfen mitbekommen habe. „Er wusste aber sehr schnell, worum es gibt“, sagt sie.

Dann stellte die Gruppe dem Veranstalter eine Frist. Man erwarte „eine öffentliche Stellungnahme“ bis zum Donnerstag, 26. Januar, um 16 Uhr, heißt es in dem offenen Brief. Darin solle die Absage des Auftritts formuliert werden. Andernfalls sehe man sich „gezwungen, weitere Formen des Protests in Betracht zu ziehen“.

„Können nur mit den Fakten arbeiten, die uns vorliegen“

Wie diese aussehen? „Wir werden als Gruppe verschiedene Flyer und Plakate machen“, sagt Walther. „Wir wollen den Auftritt nutzen, um das Thema sexualisierte Übergriffe an sich zu problematisieren.“ Die Aktivistin rät Mockridge, er solle endlich seine Schuld eingestehen. „Es ist ja nicht so, dass niemandem verziehen wird“, sagt sie. „Wir als linke Gruppe glauben an die Veränderbarkeit des Menschen – und Mockridge könnte auch seine Fehler zugeben und an sich arbeiten. Stattdessen macht er noch Witze darüber und verhöhnt seine Opfer. Das verurteilen wir“, erklärt Walther.

Auch der Veranstalter Götze betont, er habe sich nach dem offenen Brief noch einmal mit den Vorwürfen gegen Mockridge beschäftigt. „Ich dachte, vielleicht habe ich etwas verpasst“, sagt er. „Aber es gab weder eine neue Verhandlung, noch ein Schuldeingeständnis – und wir können nur mit den Fakten arbeiten, die uns vorliegen.“ Gesonderten Polizeischutz für den Abend plant er nicht. „Polizei? Nein, wir haben ohnehin immer Security und Einlasskontrollen“, sagt er. Er freue sich auf den Auftritt.

Zuletzt trat Mockridge im Mai vergangenen Jahres in der Leipziger Arena auf. Schon damals protestierten Leipziger Gruppen vor dem Hauptbahnhof – und verteilten Flyer an Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Arena. In Berlin störte eine Aktivistin Mockridges Auftritt.