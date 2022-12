﻿Baustellenbesuch: Leipzigs Lutherkirche vereint Denkmal- und Klimaschutz

Klimaschutz und Kirche? Das geht – unter Beachtung des Denkmalschutzes. In der Leipziger Lutherkirche am Johannapark laufen dafür die Sanierungen. Pfarrer und Architektin erklären, wie Lutherrose und Fußbodenheizung zusammenpassen.

Leipzig. Wie sich Denkmal- und Klimaschutz am besten verbinden lassen, war das große Thema zur letzten Denkmalmesse Ende November in Leipzig. Am Johannapark wird das schon länger ganz praktisch umgesetzt. Dort läuft seit 2015 die Sanierung der Lutherkirche in mehreren Etappen. Zuerst wurde der Dachstuhl ausgetauscht und neu eingedeckt, um weitere Nässeschäden zu verhindern. Inzwischen bekam der Dachstuhl eine mineralische Dämmung eingeblasen, welche die Wärmeverluste gen Himmel deutlich verringert, erklärt Architektin Gabriele Weis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lutherkirche war das erste evangelische Gotteshaus, das nach der Reformation im Stadtgebiet neu erbaut wurde. Warum die 1886 geweihte Kreuzkirche nicht streng nach Osten, sondern mehr nach Süden ausgerichtet ist, dazu gibt es verschiedene Theorien, erklärt Pfarrer Martin Hundertmark. „Wahrscheinlich überwogen städtebauliche Gründe. So konnte eine Blickachse von der Schreberstraße auf das Hauptportal entstehen.“

Pellets und Flächenheizsystem

Über diesem Portal im neogotischen Stil prangt das Siegel des Namensgebers: die Lutherrose. Rosenreliefs aus Sandstein sind auch an vielen anderen Stellen der Klinkerfassade zu sehen. Als 2018 der Einbau einer Heizung und die energetische Ertüchtigung geplant wurden, musste das ohne sichtbare Eingriffe am Erscheinungsbild geschehen. Letztlich entschieden sich die Gemeinde St. Thomas und ihr Architekturbüro W&V für einen nachwachsenden Rohstoff zur Wärmegewinnung und bauten eine Pelletheizung ein. Sie wurde kombiniert mit einem Flächenheizsystem aus Fußboden- und Wandheizung, das nur geringe Vorlauftemperaturen braucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als 1500 historische Bodenfliesen wurden ausgebaut und in ehrenamtlicher Arbeit von Mörtelresten gereinigt. Sie werden nun im Bereich unter der Orgelempore neu verlegt. © Quelle: Andre Kempner

„Ursprünglich waren Kirchen nicht auf eine tägliche Nutzung mit entsprechendem Heizbedarf ausgelegt“, erläutert Hundertmark zum Verständnis. Genau dies strebe die Gemeinde aber für das künftige Zentrum vom international ausgerichteten Bildungscampus forum thomanum an, der auch Heimstatt für den Thomanerchor ist. „Für den Campus ist die Lutherkirche das zentrale Herzstück und Aula. Hier werden Gottesdienste, Trauungen und Taufen, Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen, CD-Aufnahmen, Kinder- und Jugendarbeit stattfinden. Auch für die Kinderkirche auf dem Campus wird die sanierte Lutherkirche Heimat sein.“

Vier Meter breite Lutherrose

Um die Fußbodenheizung einbauen zu können, wurden alle historischen Bodenfliesen (mehr als 1500) demontiert und gesichert. Etliche Eltern und Lehrkräfte, Gemeindemitglieder, Denkmalschützer und das W&V-Team befreiten sie jüngst in Hunderten ehrenamtlichen Stunden von Mörtelresten und Schmutz, sodass sie nun im Bereich unter der Orgelempore ihren neuen Platz finden. In der Mitte des Raums wird gerade ein neuer Holzboden verlegt, der als besonderes Ornament eine vier Meter breite Lutherrose bekommt, erzählt der Pfarrer. „Die Rose bildet das Zentrum der Kirche, von dem sich alles andere ableiten soll.“

Das größte Problem war die Gestaltung der Fenster unter Denkmal- und Klimaaspekten, ergänzt die Architektin. Einerseits hatten nur wenige Bruchstücke der historischen Bleiverglasungen den Zweiten Weltkrieg überlebt. Andererseits waren Vorrichtungen zur Ableitung des Kondenswassers hinüber, wodurch Frostschäden drohten. Die Lösung dafür bestand aus filigranen und thermisch getrennten Stahlprofilen, die hinter die Bestandsklinker in die Laibung eingesetzt wurden. Hinzu kamen Nachbauten der historischen Kondenswasser-Rinnen und eine Begleitheizung unter Putz auf der Innenseite.

Die Fenster bekamen Isolierverglasungen aus tischgegossenem oder aus zweifach erhitztem, farbig behandeltem Glas. Sie bieten nun Wärme- und auch einen gewissen Sichtschutz, lassen dennoch viel Tageslicht in die Kirche hinein. © Quelle: Andre Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tischgegossenes Glas für Isolierfenster

Die neue Isolierverglasung wurde sehr aufwendig aus tischgegossenem und aus zweifach erhitztem, farbig behandeltem Glas hergestellt, sagt Gabriele Weis. Das Ergebnis erzeuge nicht nur eine schöne Farbharmonie. Es bringe auch trotz eines gewissen Sichtschutzes viel Tageslicht ins Innere. „Außerdem haben die Fensterrahmen Vorrichtungen erhalten, um die originale Bleiverglasung wieder einzubauen und zusätzlich künstlerisch gestaltete Fenster im Chorraum einzufügen.“ Eine private Spende sowie die Unterstützung durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Sparkasse Leipzig hätten diesen Bauabschnitt ermöglicht.

Lesen Sie auch

Die sächsische Förderbank SAB sowie die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen beteiligten sich ebenfalls umfangreich an den rund zwei Millionen Euro für die energetische Sanierung. Der Bund stellte unlängst noch 330.000 Euro für weitere Arbeiten an dem Baudenkmal zur Verfügung. „So können wir die Arbeiten im neuen Jahr ohne Unterbrechung fortsetzen und die Lutherkirche ab 2024 wieder dauerhaft nutzen“, freut sich Pfarrer Hundertmark. Dann solle auch der Zugang barrierefrei möglich sein und in den Seitenschiffen die Möglichkeit bestehen, durch mobile Raumteiler gleichzeitig Platz für verschiedene Nutzergruppen zu erhalten.