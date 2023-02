﻿LVB-Abo oder Deutschlandticket? Für wen sich das Angebot in Leipzig lohnt

Am 1. Mai soll in bundesweit das Deutschlandticket eingeführt werden. Für monatlich 49 Euro können Fahrgäste mit dem ÖPNV durch das ganze Land fahren.

Leipzig. Das Deutschlandticket soll ab 1. Mai bundesweit für den Nahverkehr erhältlich sein. Mit 49 Euro im Monat ist es nicht so günstig, wie viele sich das nach dem Neun-Euro-Ticket erhofft haben. Wer oft mit Bus und Bahn fährt und womöglich auch die Angebote der regionalen Verkehrsunternehmen nutzt, steht nun vor der Frage: Lohnt sich das Ticket für mich?

Nach einem Bericht des Vergleichsportals testberichte.de können Leipzigerinnen und Leipziger fast zwanzig Prozent sparen, wenn sie sich statt eines Abos bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) oder dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) das 49-Euro-Ticket kaufen.

Für wen in Leipzig lohnt sich das 49-Euro-Ticket?

Doch nicht für alle Bus- und Bahnfahrerinnen und -fahrer ist das Deutschlandticket ein Schnäppchen. Die LVZ hat die Ticketpreise für Familien, Schulkinder, Azubis, Studentinnen und Studenten, Seniorinnen und Senioren, Pendlerinnen und Pendler sowie Haustierbesitzerinnen und -besitzer genauer unter die Lupe genommen.

Familien

Für Familien, die regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Leipziger Stadtgebiet unterwegs sind, gibt es verschiedene Nahverkehrsabos. Die günstigste Option für Eltern mit mindestens einem Kind ist das Premiumpaket für 68,60 Euro im Monat für eine Zone und 87 Euro für zwei Zonen:

Fazit: Schon für Leipziger Familien mit zwei Erwachsenen und einem Kind zwischen 6 und 14 Jahren (davor reisen Kinder kostenlos mit) ist ein LVB-/MDV-Abo erschwinglicher als das 49-Euro-Ticket. Denn: Während der Nachwuchs im Abo ohne zusätzliche Kosten mitfahren darf, muss beim Deutschlandticket für jede Person ab sechs Jahren ein zusätzlicher Fahrschein gekauft werden.

Schulkinder und Auszubildende

Von Monatskarten bis zu Premiumabos: Für Auszubildende in Leipzig bieten MDV und LVB eine Vielzahl verschiedener Tickets an. Der billigste Weg zu reisen ist für Azubis in schulischer Ausbildung sowie Freiwilligendienstleistende und Schülerinnen und Schüler aus Sachsen jedoch das Bildungsticket. Dank Förderung der Regierung ist das Ticket mit 15 Euro unschlagbar günstig:

Fazit: Für Leipzigerinnen und Leipziger, die noch zur Schule gehen oder gerade in der Ausbildung sind und nicht außerhalb des MDV-Gebiets reisen müssen, ist das Bildungsticket des Freistaats im Vergleich zum Deutschlandticket die deutlich günstigere Variante.

Schulkinder fahren mit dem Bildungsticket im Leipziger ÖPNV am günstigsten. © Quelle: Archiv

Studentinnen und Studenten

Studentinnen und Studenten der Leipziger Hochschulen und der Universität erhalten bei Immatrikulation das MDV-Semesterticket. Dieses kostet für das kommende Sommersemester 165 Euro, das entspricht einem monatlichen Preis von 27,50 Euro:

Fazit: Studentinnen und Studenten können mit dem Semesterticket zwar nur im MDV-Gebiet reisen, sparen im Vergleich mit dem 49-Euro-Ticket allerdings mehr als 20 Euro. Dabei können sie sogar bis zu drei (eigene) Kinder mitnehmen. Wer das Deutschlandticket trotzdem haben möchte, sollte das gut durchrechnen: Das Semesterticket kann nicht storniert oder ausgesetzt werden.

Seniorinnen und Senioren

Leipziger ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer, die 65 Jahre und älter sind, können bei MDV und LVB ein so genanntes „Abo Senior“ erwerben. Partnerinnen oder Partner eines Abonnenten können mit dem „Abo Senior Plus“ ebenfalls einen günstigen Vertrag abschließen. Eine weitere Besonderheit dieses Angebots: ab 17 Uhr dürfen Ticketbesitzerinnen und -besitzer bei Eisenbahnunternehmen in der 1. Klasse fahren.

Fazit: Wer als Rentnerin oder Rentner in der Regel allein mit der Bahn fährt, ist mit dem Deutschlandticket besser beraten. Sollen jedoch auch die Enkelkinder oder der Hund regelmäßig mitfahren, ist sind die Senioren-Abos der regionalen Verkehrsbetriebe die bessere Wahl.

Für Rentnerinnen und Rentner bieten die LVB und der MDV ein günstiges Seniorenticket an. Wer oft mit den Enkeln reist, spart mit diesem Angebot. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Pendlerinnen und Pendler

Der MDV bietet für Pendlerinnen und Pendler das sogenannte Jobticket an. Beim Kauf eines solchen Tickets beteiligt sich der Arbeitgeber in der Regel finanziell an den Kosten. Durch einen Kooperationsrabatt wird das Ticket noch günstiger. Beim Jobticket können mindestens fünf Prozent des Preises gespart werden, heißt es auf der Website des MDV. Das Abo Basis, Abo Premium, Abo Azubi und das Abo Azubi Plus können jeweils als Jobticket erworben werden, die Mindestlaufzeit beträgt zwölf Monate. Mit den fünf Prozent dürften die Tickets für zwei Zonen monatlich jeweils maximal 75,43 Euro, 82,65 Euro, für Azubis 62,51 Euro (Basis-Abo) oder 72,96 Euro (Premium-Abo) kosten:

Doch auch das Deutschlandticket soll es als Jobticket geben, wie die Deutsche Presseagentur berichtet. Wenn der Arbeitgeber mindestens ein Viertel des Preises beisteuert, gibt es für Beschäftigte einen Rabatt von mindestens 30 Prozent. Zusätzlich dazu gebe es einen weiteren Abschlag von fünf Prozent, heißt es. Der Ticketpreis könnte dann sogar auf 31,85 Euro fallen.

Fazit: Je nachdem, wie hoch die Beteiligung des Arbeitgebers und der Kooperationsrabatt ausfallen, können die Abos bei LVB und MDV günstiger oder teurer sein als das Deutschlandticket. Wer für den Arbeitsweg mehrere Tarifzonen durchquert, für den ist das 49-Euro-Ticket womöglich besser geeignet. Wer in der Freizeit auch oft mit der Familie reist, kann ein Abo bei den regionalen Verkehrsunternehmen in Erwägung ziehen.

Hundebesitzer

Wer das Deutschlandticket nutzen möchte und in Leipzig häufig mit einem Hund unterwegs ist, sollte gut abwägen, ob dadurch nicht Mehrkosten entstehen. Denn: Für jedes Tier, das nicht in eine Tasche passt, muss pro Fahrt eine extra Karte gelöst werden. Abhängig davon, wie oft das Haustier mit auf Reise kommt, können die LVB- und MDV-Abos deswegen günstiger sein.

Fazit: Wer im Leipziger Stadtgebiet unter der Woche nur zu abends mit Hund unterwegs ist, für den lohnt sich ein LVB-Abo im Preisvergleich mit dem 49-Euro-Ticket zusätzlich zur Einzelfahrkarte für den Hund schon ab sechs Fahrten. Wer in der Messestadt ganztägig mit Hund reist, spart ab zehn Fahrten mit einem LVB-Abo.

Für Hunde müssen in Bussen und Bahnen in der Regel extra Fahrkarten gelöst werden. © Quelle: Carsten Koall/dpa

Fazit: Wer spart mit dem Deutschlandticket Geld?

Regelmäßige ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer, die größtenteils allein unterwegs sind, können mit dem Deutschlandticket einiges sparen. Auch für Pendlerinnen und Pendler ist das bundesweite Angebot attraktiv. Wer häufig über das Leipziger Stadtgebiet hinaus durch mehrere Tarifzonen oder gar Verkehrsverbünde reist, fährt mit dem 49-Euro-Ticket deutlich günstiger – zumal die Kosten durch den Arbeitgeber bezuschusst werden können. Das Monatsticket für den deutschen Nahverkehr lohnt sich auch für Seniorinnen und Senioren – solange sie nicht regelmäßig mit ihren Enkeln reisen.

Denn: In den meisten Fällen sind die Angebote der LVB und des MDV für Familien die billigere Option. Auch für Studierende, Schülerinnen, Schüler und Azubis, die hauptsächlich in Leipzig unterwegs sind, gewinnen das Semesterticket und das Bildungsticket den Preisvergleich. Wer aus diesen Bevölkerungsgruppen jedoch regelmäßig weitere Strecken mit Bus und Bahn zurücklegt, sollte mögliche Ersparnisse mit dem Deutschlandticket prüfen. Denn: Die regionalen Angebote sind stets nur auf bestimmte Tarifzonen begrenzt.