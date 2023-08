Neue Baustellen sorgen für Fahrplanänderungen bei Leipzigs Straßenbahnen

Leipzig. Kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres stehen im Fahrplan der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Änderungen an: Während einige Baumaßnahmen, etwa an den Gleisen in der Landsberger Straße und in Sommerfeld, nun abgeschlossen sind, sorgen neue Bauprojekte für Umleitungen und Schienenersatzverkehr.

So will das Verkehrsunternehmen die Gleise in der Georg-Schwarz-Straße instandsetzen. Vom 21. August bis 1. Oktober verkehrt die Straßenbahnlinie 7 deswegen nur bis zur Angerbrücke. Die Haltestellen zwischen Sportforum Süd und Burghausen werden mit Schienenersatzverkehr bedient. Dieser soll wochentags alle fünf Minuten fahren.

Schienenersatzverkehr im Leipziger Westen

Zusätzlich zu den Maßnahmen an den Gleisen wollen die LVB auch Fahrleitungsanlagen zwischen der Schönauer Landstraße und der Endstelle in Böhlitz-Ehrenberg sowie die Weichen am Rathaus Leutzsch erneuern. Deswegen fahre der Ersatzbus bis zum 3. September mit Umleitung zwischen Wielandstraße und dem Rathaus Leutzsch. Ein Quartierbus (SEV 37) soll die Haltestelle Diakonissenhaus anbinden.

Auch an der Langzeitbaustelle in der Waldstraße tut sich etwas: An der Kreuzung Leutzscher Allee/Waldstraße soll früher als geplant schon ab Freitag wieder der Verkehr rollen, wie die LVB mitteilten. Allerdings nicht in jede Richtung: Weil die Arbeiten auf der Waldstraße bis zu Primavesistraße fortgesetzt werden, bleibe die Fahrbahn aus Richtung Gohlis weiterhin gesperrt. Für Autofahrerinnen und Autofahrer gebe es eine Umleitung. Auch die Arbeiten am Wiedebachplatz und in der Delitzscher Straße dauern weiter an.

LVZ