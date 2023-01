Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben läuft der Countdown für mehrere neue Baustellen. Die ersten sollen schon im Februar starten, dann folgen im Monatstakt weitere. Hier lesen Sie, wo die LVB loslegen werden – wenn sie bezahlbare Bauunternehmen finden.

Leipzig. Normalerweise legen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in den Sommermonaten mit ihren Gleisbauvorhaben die halbe Stadt lahm. In diesem Jahr will das stadteigene Unternehmen die ersten großen Bauprojekte schon deutlich früher starten: Im März soll der grundhafte Ausbau von Gleisen, Fahrleitungen und Bahnstromanlagen in der Wiedebachstraße, in der Bernhard-Göring-Straße und in der Arno-Nitzsche-Straße starten. Ab April ist die Landsberger Straße betroffen; im Februar sollen Instandhaltungsarbeiten in der Delitzscher Straße beginnen und im April in der Semmelweisstraße, hieß es auf LVZ-Anfrage im Unternehmen.