﻿Ausfälle bei den LVB: Volle Straßenbahnen am Hauptbahnhof, Fahrten dauern länger

Wegen einer Betriebsversammlung stehen am Mittwoch mehrere Bus- und Bahnlinien der Leipziger Verkehrsbetriebe still. Fahrgäste müssen mit vollen Verkehrsmitteln und zusätzlichen Umstiegen rechnen.

Volle Haltestellen am Leipziger Hauptbahnhof wegen Bus- und Bahnausfällen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Mittwoch.

Leipzig. Wegen einer Betriebsversammlung der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) fallen am Mittwoch mehrere Straßenbahn- und Buslinien aus. Für einige Leipzigerinnen und Leipziger bedeutet das: volle Bahnen und Busse, ein Umstieg oder einige Schritte zu Fuß mehr als sonst.

Bus- und Bahnausfälle in Leipzig: Reisende tummeln sich am Hauptbahnhof

Zum Berufsverkehr am Morgen tummeln sich vor allem am Leipziger Hauptbahnhof viele Pendlerinnen und Pendler. Darunter Katrin Schmidt (32), sie ist auf dem Weg zur Arbeit. „Eigentlich hätte ich die 12 genommen, die wäre durchgefahren“, berichtet sie. Nun musste die 32-Jährige einmal mehr umsteigen. „Und die überfüllte 11 nehmen“, sagt Schmidt.

Ähnlich geht es Tim Jähnich (26). Eigentlich wollte er die Linie 2 nehmen. Er habe gerade über die App von den Ausfällen erfahren, sagt Jähnich. „Nicht so dramatisch“, findet der 26-Jährige. Er kann eine andere Bahn nutzen.

Einige Linien voller als sonst

Die meisten Reisenden wirken eher gelassen – sie scheinen nicht von den Ausfällen überrascht. Eine Frau wartet gerade auf die Linie 4, sie ist nicht betroffen. „Dieses Mal nicht. Ich hatte Glück“, sagt sie und zuckt bloß mit den Schultern.

Die Ausfälle waren an den Tagen zuvor bereits in den Bahnen durchgesagt worden. Auch die LVZ berichtete über die geplante Betriebsversammlung der LVB. "Ich denke, die meisten Leute wussten Bescheid", sagt Marie Merk (20). Einige Linien seien an diesem Tag eben voller als sonst.

Am Augustusplatz scheinen trotz der ausfallenden Bus- und Bahnlinien der Leipziger Verkehrsbetriebe keine Reisenden gestrandet zu sein. © Quelle: André Kempner

Ein Chaos scheint jedoch erst einmal auszubleiben. An weiteren Knotenpunkten wie dem Augustplatz, dem Goerdelerring oder dem Wilhelm-Leuschner-Platz ist es am frühen Mittwochmorgen ruhig. Ansammlungen von gestrandeten Fahrgästen bleiben aus.

