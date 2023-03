Die Leipziger Verkehrsbetriebe sind in der Kostenfalle: Energie und Infrastruktur-Investitionen werden immer teurer, auch die Personalkosten steigen. Jetzt steuert die Stadt Leipzig mit noch mehr Geld gegen. Fahrpreisanhebungen werden als „vertretbar“ bezeichnet.

Leipzig. Die Stadt Leipzig greift ihren Verkehrsbetrieben finanziell noch stärker unter die Arme und will in die Infrastruktur investieren. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom Mittwoch hervor. Dies geschehe, damit trotz hoher Energiepreise und hoher Inflation die Verkehrswende in Leipzig gelinge, heißt es zur Begründung.