﻿LVB und Verdi: Neue Streiks in Leipzig schon nächste Woche möglich – Gewerkschaft will Druck erhöhen

Mit ihrem Streik haben die Fahrerinnen und Fahrer der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Mittwoch bundesweit ein Zeichen gesetzt. Die Gewerkschaft Verdi wartet nun auf das Ergebnis der Tarifverhandlungen in Potsdam. Neue Streiks könnte es in Leipzig schon kommende Woche geben.

Leipzig. „Der Warnstreik in Leipzig war ein Meilenstein“, sagt Andreas Schackert vom Verdi-Bundesvorstand aus Berlin. „Dass wir in Leipzig so kurz hintereinander gleich zweimal einen 24-stündigen Streik hingekriegt haben, ist bundesweit etwas Besonderes.“ Die Dienstleistungsgewerkschaft wartet nun ab, was bei den Tarifverhandlungen in Potsdam herauskommt. „Heute Abend zwischen 17 und 20 Uhr wissen wir, wie diese Runde ausgeht. Sollte es zu einem Angebot der Arbeitgeberseite kommen, kann es auch länger dauern“, so der Gewerkschafter am Donnerstag. In Potsdam läuft der zweite Tag der Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst. Von der Verdi-Verhandlungsführung sei extra eine Mitarbeiterin der Leipziger Verkehrsbetriebe eingeladen worden.