Trotz der Energiekrise machen die Leipziger Verkehrsbetriebe beim Ausbau ihrer E-Busflotte Tempo: Am Montag gehen die ersten vier Gelenk-E-Busse auf der Linie 60 auf Tour. Insgesamt erwarten die LVB in diesem Jahr 17 Gelenk-E-Busse.

Leipzig. Im neuen Bus-Port der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in Lindenau sind die ersten 18 Meter langen Gelenk-E-Busse eingetroffen. Die vier Fahrzeuge werden aktuell in Dienst gestellt und sollen ab Montag auf der Linie 60 eingesetzt werden. In der übernächsten Woche werden vier weitere Gelenk-E-Busse erwartet; insgesamt sind in diesem Jahr 17 neue elektrische Gelenk-Fahrzeuge avisiert. Die E-Busflotte der LVB wächst dadurch von 21 auf 38 Fahrzeuge. Auch eine Solaranlage soll möglichst noch in diesem Jahr auf dem Dach des Bus-Ports entstehen.