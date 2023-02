﻿Rätseln um neues LVB-Maskottchen: Was soll das eigentlich sein?

Leipzig. Ohne Namen geht’s nicht mehr. Das fängt beim Wetter an: Hochs und Tiefs bekommen mal mehr, mal weniger wohl klingende und aussprechbare Namen. Auch Maskottchen in der Sportvereinslandschaft können auf keinen Fall ungetauft die Fans anheizen, und im Zoo dürfen die Gäste regelmäßig über die Namen neugeborener Elefanten abstimmen. Nun bitten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ihr Publikum, über die Benennung ihres neuen Maskottchens mitzubestimmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Auf welchen Namen fährst du ab?“ Die Frage, die die LVB im Netz stellen, wirft weitere auf, wenn man sich das Wesen anschaut. Stehen die drei braunen Härchen für eine vom Sturm zerzauste Oberleitung? Und wenn ja, war das ein Sturmtief? Das künftige Maskottchen wirkt wie eine Kreuzung aus M&M-Schokofigur, Biene Maja und Minion in Fellpantoffeln.

Haare als Stromabnehmer

Ein offensichtlicher Bezug zu einem Nahverkehrsmittel lässt sich schwer erkennen – bis man mit LVB-Sprecher Marc Backhaus geredet hat. „Die Figur ist den so genannten Leipzschinis entlehnt, einem interaktiven LVB-Spiel, das in der Corona-Zeit für Unterhaltung gesorgt und viele Fans gewonnen hat.“ Die Haare weisen tatsächlich auf einen Stromabnehmer hin, der Körperbau soll an eine Straßenbahn von vorn erinnern, und die Weste trägt das LVB-Logo.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Willi, der Baubiber" hat bei den LVB als Maskottchen ausgedient, hier auf einem Foto aus dem Jahr 2008. © Quelle: Armin Kühne

Was passiert mit dem Vorgänger – jenem Biber, der aussah wie ein Bruder von Bob, dem Baumeister? Im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2006, die sich auch in Leipzig abspielte, galt der Biber als Sinnbild des (Um-)Baus in der Stadt für das Turnier, „jetzt wird der Staffelstab weitergegeben. Auch das neue Maskottchen wird bei Kinderfesten und Einsätzen für Verkehrserziehung in Kitas auftauchen“, so Backhaus.

Online-Voting zur Namensfindung

Aus rund 1000 Einreichungen der Bevölkerung haben die LVB-Oberen „die besten Vorschläge für unser neues Maskottchen für ein Voting online gestellt“. Die Auswahl lautet: „Bimmi“, „Bubi“, „Lini“, „LVBini“ oder „Mo“. Nun ja, auch die Namen von Repräsentanten der RB-Fußballer (Bulli), des 1. FC Lok (Lokki) und der DHfK-Handballer (BalLeo) sind so originell wie „Waldi“ für einen Dackel oder „Liberty“ für ein Segelboot. Bis zum 5. März läuft die Abstimmung, bei der übrigens 20 Exemplare des kuschligen Maskottchen zu gewinnen sind.