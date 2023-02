﻿Mehr Geld: LVB-Mitarbeiter pfeifen OB Jung aus – Kritik an Streikwarnung

Viel Lärm um fast nichts: Entgegen der Warnung der LVB wegen eines Streiks kam es in Leipzig am Mittwoch kaum zu Ausfällen. Ein Straßenbahnfahrer kritisiert seinen Arbeitgeber für dessen „Nebelkerze“.

Leipzig. Der OBM wand sich. „Das ist eine knifflige Frage“, gab Burkhard Jung (SPD) zu. Gestellt hat sie ihm Straßenbahnfahrerin Anja Degen: „Sind Sie für oder gegen uns?“ Am Mittwochnachmittag übergaben Angestellte der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) vor dem Neuen Rathaus eine gemeinsame Petition mit 1310 Unterschriften an die Stadt Leipzig – mit der Forderung, den Kampf der Gewerkschaft Verdi für mehr Lohn zu unterstützen.

„Ich mische mich da nicht ein“, wich Burkhard Jung aus und erntete einen Wind aus Pfiffen. „Ihre Forderungen kann ich sehr gut verstehen, aber ich bin Arbeitgeber und habe einen Haushalt zu verantworten.“ Zu der Ansammlung aus rund 70 Menschen gehörte auch Personal der Stadtreinigung sowie Erzieherinnen und Erzieher. Sie alle wollten der Forderung von 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, Nachdruck zu verleihen.

„Werden für Unruhe sorgen“

„Wir stehen erst ganz am Anfang des Kampfes“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Julia Greger. „Wenn sich die Stadt nicht hinter ihre Angestellten stellt, werden wir noch für eine Menge Unruhe sorgen.“ Die hatten am Tag zuvor die LVB geschaffen, in dem sie vor Streiks am Mittwoch warnte, die Verdi jedoch gar nicht angekündigt hatte. Ein taktisches Manöver im Konflikt um Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst, wie manche meinen.

Kurz nach Veröffentlichung der LVB zu erwarteten Einschränkungen im Linienverkehr hatte die Gewerkschaft Verdi entrüstet eine Korrektur nachgeschoben. Man habe das Unternehmen darüber informiert, „dass wir einzelne Beschäftigte der LVB im Rahmen der Tarifrunde im öffentlichen Dienst zum Streik aufgerufen haben“, erklärt Paul Schmidt, Verdi-Landesfachbereichsleiter für den Verkehr. „Es war jedoch zu keiner Zeit geplant, die Verkehrsbetriebe am morgigen Tag in größerem Umfang zu bestreiken.“ Schmidt war es „total unverständlich, weshalb die LVB-Geschäftsleitung hier solche Befürchtungen schürt“.

„Gezielte Desinformation“ der LVB

Tatsächlich wurde der Mittwoch von Arbeitsniederlegung so gut wie gar nicht beeinträchtigt. „Es gab 13 streikbedingte Ausfälle auf drei Linien, die wir kompensieren konnten“, berichtet LVB-Sprecher Marc Backhaus. Ein Straßenbahnfahrer, der auch aktives Mitglied in der Gewerkschaft ist, sagte gegenüber der LVZ: „Die Mitteilung der LVB war eine Nebelkerze, mit der man nur Unruhe schüren wollte. Eine gezielte Desinformation.“

Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld für die LVB-Angestellten. © Quelle: André Kempner

Offenbar wolle der Arbeitgeber den Eindruck erwecken, die Gewerkschaft sei nicht stark genug, wenn trotz angeblichen Streiks die Bahnen und Busse fahren. „Auch das LVB-Personal ist durch diese Behauptung unnötig verunsichert worden. Nun wird es spannend, wie es weitergeht.“ Laut Marc Backhaus sei die Ankündigung eine vorsorgliche Maßnahme gewesen, weil die LVB nicht präzise hatten einschätzen können, welche Folgen der Streikaufruf für den Fahrbetrieb entfalte. „Deshalb wollten wir unsere Kunden so gut wie möglich im Vorfeld informieren.“

„Die LVB waren im Bilde“

Der Straßenbahnfahrer hält dagegen. „Die LVB waren im Bilde. Wir wollen den Streik nicht permanent auf dem Rücken von Kundinnen und Kunden austragen. Die Gewerkschaft geht damit verantwortungsvoll um.“ Bei umfassenden Streikmaßnahmen wäre unter anderem die An- und Abreise zum DFB-Pokal-Spiel zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim am Mittwochabend stark betroffen gewesen.

Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 22. Februar könnte es weitere Warnstreiks geben. „Wir werden uns auf keinen Fall abspeisen lassen“, sagte am Mittwoch ein Verdi-Sprecher vor dem Rathaus, bevor OBM Jung die Petition entgegennahm. Zum Schluss bekam das Stadtoberhaupt eine weitere knifflige Frage gestellt: Was eigentlich aus der Petition zur Erhöhung des Kita-Personals geworden sei, die Erzieherinnen und Erzieher im vergangenen Jahr an Finanzbürgermeister Bonew übergeben hatten. Jung: „Ganz ehrlich – ich weiß es nicht.“ Die Reaktion: schrille Pfiffe.