﻿Mehr Geld für Leipzigs Straßenbahnfahrer – LVB suchen hunderte neue Mitarbeiter

Leipzig. Tagelang haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) die Stadt im Frühjahr mit ihren Streiks in Atem gehalten – jetzt ist eine Tarifeinigung unter Dach und Fach: Die LVBler mit dem Tarifvertrag Nahverkehr (TVN) bekommen durchschnittlich 22 Prozent mehr sowie zusätzliche Zulagen. Das sagte LVB-Arbeitsdirektorin Katrin Lukas gegenüber der LVZ.

Die Gehälter steigen ab 2024 in allen Entgeltgruppen um mindestens 500 Euro monatlich, zusätzlich kommen rund 250 Euro Zulage hinzu. Damit sind weitere Streiks im Leipziger Nahverkehr abgewendet. Mit den neuen Gehältern wird auch eine Werbekampagne zur Gewinnung von dringend benötigten Fahrern und weiterer Fachkräfte gestartet. Quereinsteiger sollen jetzt eine Einstiegsprämie von 4000 Euro erhalten, ausgebildete Busfahrer sogar 5000 Euro.

LVB suchen bis zu 400 Fahrerinnen und Fahrer

Katrin Lukas ist erleichtert. „Mit diesen neuen Tarifen im Nahverkehr liegen wir vor anderen Unternehmen und über anderen Mobilitätsdienstleistern in der Branche – auch vor Sachsen-Anhalt und Thüringen“, sagt sie. Damit könnten sich die LVB jetzt überall sehen lassen. „Das sind auch gute Argumente, um neue Mitarbeiter zu finden“, sagt die Geschäftsführerin für Personal und Fahrservice. „Wir wollen damit noch in diesem Jahr hundert Fahrer und Fachkräfte für verschiedene Berufe gewinnen und anschließend 200 bis 300 weitere, die wir für den Ausbau unserer Angebote und Nachbesetzungen von Rentenantritten benötigen.“ Die Personaler der LVB würden deshalb aufmerksam die Entwicklung bei der Deutschen Bahn verfolgen, bei denen die Zeichen auf Streik stehen. Auch für Fahrer aus dem Umland lohne es sich jetzt wieder, in Leipzig zu arbeiten, heißt es.

LVB-Arbeitsdirektorin Katrin Lukas (rechts) versucht die Tarifeinigung mit einer Werbekampagne zur Gewinnung neuer Straßenbahn- und Busfahrer zu verknüpfen. © Quelle: Leipziger Gruppe

In der Einigung ist festgelegt, dass neben der durchschnittlichen Lohnsteigerung von 22 Prozent in den nächsten Monaten ab Januar 2024 auch jedem Vollbeschäftigten der vom Gesetzgeber steuerlich freigestellte Inflationsausgleich von insgesamt 3000 Euro gezahlt wird; Teilzeitbeschäftigten anteilig und Azubis die Hälfte. Die erste Zahlung soll bereits Ende Juni in Höhe von 1240 Euro erfolgen. Der übrige Teil wird von Juli 2023 bis Februar 2024 in Monatsbeträgen von 220 Euro überwiesen werden. „Diesen Sonder-Inflationsausgleich gewähren wir allen Mitarbeitern, nicht nur den 2000 Angestellten, die bei uns im TVN-Tarif arbeiten“, betont Lukas. „Es freut uns, dieses Zeichen zu setzen, denn die Inflation war in den letzten Monaten bei jedem spürbar.“ In den Steigerungen von 22 Prozent sind Steigerungen von 300 Euro monatlich ab Januar 2024 enthalten, die bereits vor dem Arbeitskampf vereinbart waren. Hinzu kommen weitere mindestens 200 Euro monatlich ab März und anschließend 5,5 Prozent – mindestens jedoch 340 Euro – für die Mitarbeiter, die den sogenannten TVN-Tarif erhalten.

Rathaus gewährt Millionen-Zuschüsse

Durch diese neuen Vergütungsstrukturen steigen die Grundgehälter beispielsweise bei den LVB-Fahrern nach der Probezeit von aktuell monatlich 2400 Euro auf über 2700 Euro im Januar 2024 und auf über 3100 Euro im März 2024. Zusätzlich würden monatlich rund 250 Euro an Zulagen gezahlt, heißt es im Unternehmen.

Bezahlt werden sollen diese Gehaltssprünge nicht mit drastischen Preisanhebungen bei den Fahrkarten. „Wir haben dafür mit dem Stadtratsbeschluss für den Ausbau der Mobilität im April einen 9 Millionen-Euro-Zuschuss von der Stadt erhalten und werden im nächsten Jahr weitere 11,5 Millionen Euro bekommen“, so Lukas.

„Job-Bahn“ tourt quer durch Leipzig

Erklärtes Ziel dieser Zuschüsse ist es, die LVB-Fahrer im Unternehmen zu halten und weitere zu gewinnen. Deshalb starten die LVB am 29. Juni eine Werbekampagne, deren zentrales Element eine „Job-Bahn“ sein wird, die auf verschiedenen Routen quer durch das ganze Stadtgebiet fährt. In ihr sollen Job-Interessenten alle Informationen über die Arbeit in dem stadteigenen Unternehmen erhalten. „In der Bahn können sich Interessierte über die Jobvielfalt bei den Verkehrsbetrieben beraten lassen und idealerweise auch gleich Arbeitsverträge unterschrieben werden“, betont Managerin Lukas.

Der Wagenzug wird mit Motiven gestaltet, die Mitarbeiter zeigen, die tatsächlich bei den LVB arbeiten. LVB-Mitarbeiter hätten auch Gestaltungsideen für die Bahn beigesteuert; ebenso Bilder mit LVB-Kindern, heißt es. „Wir wollen zeigen, dass wir bei den LVB eine große Familie sind – menschlich, vielseitig und professionell“, sagt Lukas.

Dienstplanbörse macht Arbeit flexibler

Neueinsteigern, die einen Arbeitsvertrag bei dem städtischen Unternehmen unterzeichnen, bekommen eine Einstiegsprämie von 4000 Euro; fertige Busfahrer sogar 5000 Euro. Zusätzlich gibt es ein kostenloses Konzern-Ticket für die Fahrt zur Arbeit innerhalb des LVB-Netzes; wer will erhält auch das Deutschland-Jobticket. Auch das dienstlich gestellte Tablet darf ausdrücklich privat genutzt werden. „Wir bieten heute schon flexible Arbeitszeitmodelle und Dienste über eine Dienstplanbörse an, in der sich Mitarbeiter ihre Dienste selber heraussuchen oder tauschen können“, so Lukas. Die Mitarbeiter würden dadurch deutlich flexibler für Familie und Freizeit. Auch die Dienstlängen seien reduziert worden.

