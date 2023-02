﻿Lohnstreit bei den LVB: Angestellte appellieren an Leipziger Stadtrat

Die Verdi-Gruppe der Leipziger Verkehrsbetriebe fordert vom Stadtrat Unterstützung im Kampf um mehr Lohn. In einem Offenen Brief beklagen die Angestellten zu wenig Wertschätzung trotz ihrer herausragenden Bedeutung für den Nahverkehr und die Verkehrswende.

Leipzig. Die Verdi-Betriebsgruppe der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hat einen Offenen Brief an Stadträte verschickt. In dem Schreiben werden die Fraktionen der SPD, Linke und Bündnis 90/Grüne aufgefordert, „einen Beschluss zu fassen, um den LVB die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie den Inflationsausgleich in Höhe von 300 Euro monatlich für alle Beschäftigten des LVB-Konzerns zahlen können“.