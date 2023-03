﻿Neue Tarife: Bus- und Bahnfahren in Leipzig und der Region wird teurer

Jetzt ist die Erhöhung der Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr unter Dach und Fach: Ab August müssen die Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund tiefer in die Tasche greifen. Das wurde am Montag beschlossen.

Leipzig. Die Gesellschafterversammlung des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) hat Preiserhöhungen für den Nahverkehr beschlossen, die am 1. August in Kraft treten sollen. Die Erhöhungen für Fahrscheine und Abos liegen in Leipzig und Halle (Saale) bei durchschnittlich sechs Prozent, teilte der MDV am Montagabend mit. In den fünf Landkreisen sowie im Zugnahverkehr im MDV-Nord steigen die Preise im gesamten Tarifsortiment um durchschnittlich sechs bis acht Prozent. Das ist deutlich mehr als in den vergangenen Jahren, wo es Preissprünge von durchschnittlich zwei Prozent gab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Senioren-Angebote werden teurer

Damit erhöhen sich die Preise für die Einzelfahrt bei den Leipziger Verkehrsbetrieben um 20 Cent auf 3,20 Euro, für die Kurzstreckenkarte um 10 Cent auf 2,10 Euro. Die LVZ hatte bereits im Vorfeld von dieser Entwicklung berichtet. In Leipzig bleibt der Preis für die Leipzig-Pass-Mobilcard gleich, sowohl im Monatspreis als auch im Abopreis. In den Landkreisen erhöht sich der Preis für die Einzelfahrkarte je nach Entfernung ab 20 Cent. Die Preise für das Bildungsticket Sachsen, das Schülerfreizeitticket sowie für das AzubiTicket Sachsen bleiben gleich.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die SchülerCard Leipzig plus eine angrenzende Zone kostet jetzt mit 163,80 Euro insgesamt 14,30 Euro mehr. Das Abo Senior für Fahrgäste ab 65 Jahre wird in Leipzig 6 Euro teurer und kostet künftig 72,90 Euro; für das Abo Senior Partner werden ab August mit 45,90 Euro insgesamt 3,50 Euro mehr fällig.

MDV: Finanzierungsspagat notwendig

Der Verbund begründet die Anhebung mit unvorhersehbaren Kostenentwicklungen vor allem für Fahrstrom und Diesel. Auch das ab Mai erwartete Deutschlandticket verlange den Nahverkehrsunternehmen im MDV-Gebiet einen „Finanzierungsspagat“ ab, heißt es.