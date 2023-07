Auch Schüler und Rentner zahlen mehr: Diese neuen Ticketpreise gelten ab 1. August bei den LVB

Leipzig. Eine Fahrt mit der Straßenbahn oder dem Bus wird in Leipzig teurer. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) erhöhen am Dienstag, den 1. August, die Ticketpreise. Eine Einzelfahrt kostet dann 3,20 Euro statt bisher 3 Euro. Auch einige Abos werden teurer. Die Erhöhung in diesem Sommer liegt prozentual deutlich über denen der vergangenen Jahre. Gleichzeitig erfreut sich das Deutschlandticket weiterhin großer Beliebtheit.

Für die Kurzstrecke werden 2,10 Euro fällig – 10 Cent mehr als in der ersten Jahreshälfte. Stabil bleibt der Preis beim Bildungsticket Sachsen und dem AzubiTicket Sachsen. Im Gegensatz dazu zahlen Schülerinnen und Schüler sowie Rentnerinnen und Rentner in Leipzig künftig drauf. Die SchülerCard mit einer angrenzenden Zone kostet mit 163,80 Euro ab 1. August 14,30 Euro mehr. Das Abo Senior für Fahrgäste ab 65 Jahre wird 6 Euro teurer und kostet in der zweiten Jahreshälfte 72,90 Euro.

Die neuen Preise für Leipzig

Wer noch nicht entwertete Tickets hat, kann mit diesen noch bis Ende des Jahres sorglos fahren. Wochen- und Monatskarten sind noch bis zum Ende ihrer zeitlichen Gültigkeit anerkannte Fahrscheine.

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV), hatte im März beschlossen, die Ticketpreise zum August hin zu erhöhen. Deswegen ändern sich die Preise in Leipzig, denn die Leipziger Verkehrsbetriebe sind ein Teil des MDV. In Halle und Leipzig steigen die Ticketpreise durchschnittlich um sechs Prozent. In den fünf Landkreisen des MDV, sowie im Zugnahverkehr im MDV-Nord, steigen die Preise im gesamten Tarifsortiment um durchschnittlich sechs bis acht Prozent. Damit handelt es sich um eine deutliche Teuerung, denn in den vergangenen Jahren lagen die Preissprünge bei circa zwei Prozent.

Von den Linken kommt Kritik

Bei der Leipziger Stadtratsfraktion der Linken stößt die Preiserhöhung des MDV auf Kritik, denn eine Teuerung erschwere die Mobilitätswende. ÖPNV für alle, als Alternative zum Auto habe „höchste Priorität“. In ihrer Kritik schließen die Linken im Stadtrat auch das Deutschlandticket ein. Laut Franziska Riekewald, der Sprecherin für Mobilität, ist die Nachfolge des 9-Euro-Tickets keine Lösung für Geringverdienerinnen und -verdiener. Die Linke sieht dabei Bund und Länder in der Pflicht, einen „bezahlbaren ÖPNV“ möglich zu machen, indem Gelder an die Verkehrsbetriebe weitergeleitet werden müssten.

Die Ticketpreisentwicklung bei den LVB seit 2002

Gleichzeitig läuft der Verkauf des 49-Euro-Tickets weiterhin sehr gut, wodurch der Preis von Einzelfahrttickets und auch Abos bei manchen Personengruppen an Relevanz verliert. Laut Christina Singer, der Chefin von DB Regio Südost (Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) ist das Ticket „ein voller Erfolg“. Deutschlandweit hätten schon mehr als elf Millionen Menschen sich das Ticket gekauft. Aber auch die DB Regio-Chefin mahnt: Für eine erfolgreiche Verkehrswende brauche es bessere Angebote im ländlichen Raum.

Singer berichtet von 20 Prozent mehr Fahrgästen in Mitteldeutschlands S-Bahnen. Sie kündigte in dem Zusammenhang Verbesserungen im Netz an. Als Beispiel nannte sie die Taktverdichtung der S-Bahn-Linie 10 in Leipzig.

