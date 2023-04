„Allein heute haben wir 30 Euro für zwei Tageskarten ausgegeben“

Das 49-Euro-Ticket startet in den Vorverkauf, viele Kundinnen und Kunden der LVB wollen ihr Abo umwandeln. Was sagen Leipzigerinnen und Leipziger zum Verkaufsstart? Die LVZ hat sich umgehört.

Leipzig. Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben gingen hunderte Reservierungen für das Deutschlandticket ein, viele Leipzigerinnen und Leipziger haben also Bedarf. Ab sofort können die LVB-Abos per App und im Service-Center in das 49-Ticket-Euro umgewandelt werden. Wir haben uns zum Vorverkaufsstart in Leipzig umgehört: Was sagen ÖPNV-Kunden zum Ticketstart?

Das sagen Leipzigerinnen zum Leipziger zum 49-Euro-Ticket

