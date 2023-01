﻿Maskenpflicht endet: LVB müssen Fahrzeugflotte aufwendig umstellen

Wer ab Montag in einen Bus oder in eine Straßenbahn der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) steigt, muss keine Maske mehr tragen. Denn der Freistaat hat die sächsischen Corona-Regeln gelockert. An den Fahrzeugen der LVB werden aber noch länger Aufkleber zu sehen sein, die auf eine Maskenpflicht hinweisen.

Leipzig. Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) läuft der Countdown für die Aufhebung der Maskenpflicht in ihren Straßenbahnen und Bussen an. Das Unternehmen informiert bereits im Internetauftritte der L-Gruppe darüber, dass ab dem 16. Januar in Sachsen die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung im öffentlichen Personennahverkehr entfällt. Dies gelte auch für die Anruf-Sammeltaxis, die die LVB unter dem Namen Flexa-Fahrzeuge in Leipzig auf Tour schickt.

Während sich die Corona-Ansagen in den Fahrzeugen mit zwei Klicks ausschalten lassen, ist die Entfernung der Maskenpflicht-Aufkleber an den Fahrzeugen aufwändiger. Die in der gesamten Fahrzeugflotte an fast allen Türbereichen angebrachten Hinweise müssten einzeln abgelöst und anschießend die Türen gereinigt werden, heißt es im Unternehmen. Weil es sich um Hunderte Aufkleber handelt, die außen und innen angebracht sind, werde dies mehrere Tage dauern.

Freiwilliges Masken-Tragen weiter möglich

Da mit dem Entfernen erst nach dem Auslaufen der Maskenpflicht am 16. Januar begonnen werden kann, ist jetzt schon absehbar, dass solche Aufkleber noch länger zum Maskentragen auffordern werden – obwohl dies durch die Änderung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung ab dem 16. Januar nicht mehr erforderlich ist.

Bis zum Auslaufen der Maskenpflicht müssten Fahrgäste auch noch mit Masken-Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt in den LVB-Fahrzeugen rechnen, heißt es im Unternehmen. Denn die aktuelle Regelung gelte noch bis Sonntag, dem 15. Januar, um Mitternacht. „Wir empfehlen auch jedem, der sich unsicher ist oder eine Erkältung hat, sich und Mitreisende weiterhin mit einer Maske zu schützen“, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus. „Denn Masken schützen nicht nur vor Corona.“ Außerdem sei zu beachten, dass im Fernverkehr weiterhin die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske gelte.