﻿Leipziger Busse und Bahnen bleiben im Depot – Chaos auf Straßen bleibt aber aus

Das dritte Mal Warnstreik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB). Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Nicht nur am Straßenbahnhof Paunsdorf fahren an diesem Freitag weder Bus noch Bahn.

Leipzig. Warnstreik, der dritte! Bereits am frühen Freitagmorgen sind die Straßenbahnhöfe mit Streikposten besetzt. „Heute fährt nichts – im günstigsten Fall“, heißt es am Straßenbahnhof Dölitz. Gehindert würde allerdings niemand, der auf die Strecke wolle. „Wir gehen davon aus, dass alle Kollegen mit uns solidarisch sind“, sagt Michael Kaufmann (58), der seit 15 Jahren Straßenbahnfahrer ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch vor dem Straßenbahnhof in Paunsdorf stehen viele Streikende. Das Angebot der Arbeitgeber sei ein „Schlag ins Gesicht“, heißt es dort. Die Gewerkschafter von Verdi stellen fest, dass sich ihnen mehr Kolleginnen und Kollegen anschließen wollen. „Sie bekommen mit, dass das Land uns als billige Arbeitskräfte missbraucht“, so Busfahrerin Iris Kettel (53). Bus- und Straßenbahnfahrer Eric Hermann (28): „Es machen mehr Leute mit. Sie organisieren sich, weil es ernst wird und vom Geld nichts übrigbleibt.“

Iris Kettel (53) beim Warnstreik am Straßenbahnhof Paunsdorf. © Quelle: André Kempner

Leipziger suchen sich Alternativen

Viele Leipzigerinnen und Leipziger haben sich darauf eingestellt, dass erneut keine Busse und Bahnen und Bahnen fahren. Überrascht wirken höchstens einige Reisende, die am Hauptbahnhof mit dem Zug ankommen. Etwa ein Dutzend Taxis wartet vor dem Leipziger Hauptbahnhof auf Kundschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Haltestelle am Bahnhof ist gegen sieben Uhr leer, nur ein paar Arbeiter reinigen gerade. „Ich laufe einfach, für mich ist das kein Problem“, sagt Nicolas Felix (27), der aus Wurzen kommt. Schwieriger werde es aber für ihn Anfang der nächsten Woche, wenn die Regiobusse nicht fahren. Denn auch dort sind die Beschäftigten vom Montag bis Mittwoch zum Streik aufgerufen.

Nicolas Felix (27). „Ich laufe einfach, für mich ist das kein Problem.“ © Quelle: André Kempner

Die Apotheker Matos Wagner (38) und Santos Maysa (35), die in Nähe der Red Bull Arena wohnen, sind aufs Leihrad ausgewichen, um zunächst zum Hauptbahnhof zu kommen. Von dort aus kommen die beiden Brasilianer mit dem Bus zu ihrer Arbeit bei Beiersdorf. Die S-Bahnen fahren auch an diesem Streiktag – aber sie sind wie erwartet sehr voll. An der Haltestelle Coppiplatz beispielsweise konnten nicht alle Wartenden in die einfahrende S 1 einsteigen. Auch auf anderen Strecken gibt es volle Züge. Die Fahrgäste wirkten zwar „streikmüde“ – doch alle rücken irgendwie solidarisch zusammen. Die Straßen sind auch nicht viel voller als üblich. Das befürchtete Chaos bleibt aus.

Matos Wagner und Santos Maysa nutzen Nextbike, um zum Hauptbahnhof zu kommen. Von dort aus geht es mit dem Regiobus zur Arbeit weiter. © Quelle: André Kempner

Keine großen Staus durch „Elterntaxis“

Eine Herausforderung bleibt der Streik für die Schülerinnen und Schüler, die auf zur Oberschule oder zum Gymnasium wollen. Im Vorfeld waren dort lange Staus von „Elterntaxis“ befürchtet worden. Sören Winter hat seinen Sohn mit dem Transporter zur Schule gebracht. Normalerweise hätte der Junge den Bus genommen. Eine große Belastung sei der Streik aber nicht, so Winter. „Was will man machen - ich wäre halt früher auf Arbeit gewesen“, sagt er mit einem Lächeln. Eine andere Mutter setzt gleich vier Kinder aus ihrem weißen SUV ab. „Für mich geht es, da ich heute aus dem Homeoffice arbeiten kann“, sagt sie. Für den Streik habe sie durchaus Verständnis. Das Robert-Schumann-Gymnasium in Lindenau hatte an diesem Tag komplett aufs Home-Schooling gesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verdi-Vizechefin Behle: Wir müssen Druck erhöhen

Im Vorfeld des Streiks hatte LVB-Chef Ulf Middleberg gewarnt, dass die geforderten Lohnzahlungen nicht zu bezahlen seien. CDU-Stadtrat und LVB-Aufsichtsrat Michael Weickert forderte die Gewerkschaften bereits am Donnerstag auf, ihre Maximalforderungen aufzugeben. „Natürlich ist das Streikrecht ein hohes Gut, das ich nicht in Abrede stellen will. Aber hier gibt es keinerlei Eskalationsstufen mehr“, sagt er. Leidtragende seien die Menschen in Leipzig.

Verständnis äußert Weickert für die Situation niedriger Lohngruppen: „Der Straßenbahnfahrer ist viel mehr auf eine Lohnerhöhung angewiesen als der Abteilungsleiter.” Franziska Riekewald (Linke) hingegen ist als „als Unterstützerin“ zur Kundgebung an den Betriebshof Angerbrücke gekommen. „Es ist dringend nötig, dass mehr gezahlt wird.“ Dort sprach Christine Behle, die Vizechefin des Verdi-Bundesvorstandes. „Das Angebot der Arbeitgeber ist eine Frechheit“, sagt sie: „Wir müssen den Druck erhöhen.“

Christine Behle, die Vizechefin des Verdi-Bundesvorstandes am Straßenbahnhof Angerbrücke in Leipzig: „Das Angebot der Arbeitgeber ist eine Frechheit.“ © Quelle: André Kempner

GEW kündigt erneut Streik in Kitas an

Mathias Präg von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG): „Von gut bezahlten Arbeitsplätzen sind die LVB meilenweit entfernt.“ Die LVB-Betriebsgruppe hat eigens ein neues Transparent gefertigt: „Der Kampf gegen den Klimawandel ist auch ein Kampf für unsere Interessen“, sagt Marco Hamann (36), der als Softwareentwickler in der Verwaltung arbeitet. Falls nötig, werde man auch mehrere Tage streiken. Dabei herrscht unter den beschäftigten ein einhelliger Tenor. „Wir sind in der Lage und auch willens, den Konflikt mit aller Härte auszutragen.“ Am kommenden Mittwoch geht es in Leipzig weiter. Für diesen Tag haben Kitas und Horte erneut einen Warnstreik angekündigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige